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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۰۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

مردم طرقبه شاندیز در انتظار دیدار با رئیس جمهور

مردم طرقبه شاندیز در انتظار دیدار با رئیس جمهور

طرقبه - خبرگزاری مهر: فرماندار طرقبه شاندیز گفت: رئیس‌جمهور صبح روز سه‌شنبه برای اولین بار با مردم شهید پرور طرقبه شاندیز دیدار می‌کند.

علی اکبر رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد مردمی استقبال از رئیس‌جمهوری در طرقبه و شاندیز تشکیل شده و کارشناسان ادارات شهرستان به صورت حضوری در محل فرمانداری در مدت سفر استانی آماده پاسخگویی به مراجعان هستند.

وی افزود: تدابیر لازم برای سهولت و راحتی دیدارهای مردمی رئیس‌جمهور و هیئت دولت فراهم‌ شده و ان شاء الله مشکل خاصی برای مراسم نخواهیم داشت.

فرماندار طرقبه شاندیز گفت: اقشار مختلف مردم از قبیل تشکل‌های مردمی، دانشجویان، فرهنگیان، بازاریان، کارگران، ورزشکاران و نیز هیئت‌های مذهبی با هماهنگی‌های صورت گرفته برای استقبال از رئیس‌جمهور آماده شده‌اند و از طریق تریبون های نماز جمعه اطلاع رسانی صورت گرفته است.

کد مطلب 1599890

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