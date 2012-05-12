مردم طرقبه شاندیز در انتظار دیدار با رئیس جمهور

علی اکبر رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد مردمی استقبال از رئیس‌جمهوری در طرقبه و شاندیز تشکیل شده و کارشناسان ادارات شهرستان به صورت حضوری در محل فرمانداری در مدت سفر استانی آماده پاسخگویی به مراجعان هستند.

وی افزود: تدابیر لازم برای سهولت و راحتی دیدارهای مردمی رئیس‌جمهور و هیئت دولت فراهم‌ شده و ان شاء الله مشکل خاصی برای مراسم نخواهیم داشت.

فرماندار طرقبه شاندیز گفت: اقشار مختلف مردم از قبیل تشکل‌های مردمی، دانشجویان، فرهنگیان، بازاریان، کارگران، ورزشکاران و نیز هیئت‌های مذهبی با هماهنگی‌های صورت گرفته برای استقبال از رئیس‌جمهور آماده شده‌اند و از طریق تریبون های نماز جمعه اطلاع رسانی صورت گرفته است.