چهار حوزه برای همایش ملی برون سپاری شهرداریها تعریف شد

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه احمدی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران ، هدف این همایش را بررسی چالشها، موانع و تجربیات ارزشمند شهرداریهای کشور با موضوع برون سپاری دانست.

وی اظهار داشت: مدعوین این همایش شهرداران و مدیران اجرایی شهرداری مراکز استان با جمعیتی بیش از 100 هزار نفری بوده که مدیران و مسئولان در هریک از کارگاهها به بحث و تبادل نظر در حوزه مربوطه می پردازند.

وی گفت:‌ نشست ها و همایش ها در خصوص موضوع برون سپاری باید ادامه داشته باشد تا علاوه بر ایجاد تعامل میان شهرداری ها تبادل و به روز رسانی اطلاعات در فضایی تخصصی ، یک دبیر خانه ثابت و دائمی برای این منظور وجود داشته باشد.

رئیس کمیته علمی همایش ملی برون سپاری گفت: در زمان برگزاری همایش برون سپاری در شهرداری ها گرگان میزبان 100 شهرداری کشور است که این شهرداری ها دارای درجه 9 تا 12 شهری هستند.

حسن اخوان افزود: برون سپاری ایده ای نو در راستای صرفه جویی در هزینه ها و وقت های اداری و همین طور استفاده از توان مالی و فکری بخش خصوصی است که می تواند فرصتی مناسب برای رسیدن به اهداف کلان شهری را در سازمان های غیر خصوصی ایجاد کند که به عنوان ایده نوین برای بالا بردن سطح اشتغالزایی حائز اهمیت است.

اخوان با اشاره به اینکه مقالات و دستاورد های این همایش در قالب کتابی چاپ و نشر می شود اظهار کرد: تا کنون شهرداری های مراغه، اردبیل، زنجان، ساوه، سنندج، اراک، گرگان، رفسنجان، مرودشت، کازرون، سیرجان، بندر چابهار و خوی مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کردند و شهرداری های مشهد، اصفهان و شیراز نیز آمادگی خود را اعلام کردند.

وی ادامه داد: از محورهای اصلی این مقالات می توان به حوزه های کلی اداری، مالی، خدمات شهری و شهرسازی و عمران اشاره کرد.