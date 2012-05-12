نخستین ساعتهای مچی متنی/ ساعتی که پیامک دریافت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعتهای بلوتوث که می تواند با تلفن همراه مرتبط شده و پیامهای متنی نشان دهد، موسیقی را کنترل کند، پیشتر مورد استفاده قرار گرفته بود اما موفقیت آن کم بود، اما وقتی مخترعان وعده دادند که در صورت در اختیار داشتن سرمایه لازم این نوع ساعتها را ابداع می کنند، کمکهای بسیاری از طریق اینترنت به سوی آنها روانه شد.

این گروه امیدوار بودند که 100 هزار دلار در یک ماه جمع کنند اما این مبلغ را تنها در چند ساعت بدست آورند. اکنون با گذشت سه هفته خالقان نخستین ساعتهای متنی 10 میلیون دلار سرمایه در بانک و 85 هزار مشتری آماده برای دریافت ساعتهای خود دارند.

این ساعتها از فناوری صفحه جوهر الکترونیکی استفاده می کنند و کاربران می توانند به واسطه برنامه های اجرایی با آن روی تلفنهای هوشمند دارای سیستم عامل اندروید و آی فن مرتبط شوند

این ساعتها با تلفنهای همراه مرتبط شده تا پیامهای متنی نشان دهد

براساس درخواست این مخترعان در اینترنت سرمایه گذاران این پروژه می توانستند از یک تا هزاران دلار به این پروژه کمک کنند، حتی برخی از طرفداران آن اظهار داشتند که 10 هزار دلار پرداخت می کنند تا این ساعتها به واقعیت تبدیل شود. افرادی که بیش از 100 دلار به این پروژه کمک کردند یک ساعت رایگان دریافت خواهند کرد.

طراحان این پروژه اظهار داشتند که این ساعتها نخستین ساعتهایی است که برای قرن بیست و یکم طراحی شده است، کاربران می توانند مدل صفحه ساعت خود و برنامه های اجرای ارتباطی ساعت و با تلفن از اینترنت دانلود کنند.

این ساعت مجهز به بلوتوث به عنوان یک فناوری رادیویی، سیستم هشدار به کاربر برای پیامهای ارسالی از طریق لرزش و برنامه های اجرایی است که به این ساعت حیات می بخشد.

براساس گزارش دیلی میل، دوچرخه سواران می توانند از این ساعت به عنوان رایانه دوچرخه استفاده کند و به GPS (سیستم موقعیت یابی جهانی) تلفن همراه خود دسترسی داشته باشند.

دونده ها نیز می توانند اطلاعات مشابهی را چون سرعت و نقشه GPS را روی مچ دست خود دریافت کنند و از برنامه های کنترل موسیقی برای پخش، توقف و امکانات بیشتر استفاده کرده تا موسیقی درحال پخش روی تلفن خود را از طریق ساعتشان کنترل کنند.

این ساعت از طریق برنامه های کاربردی برای ثبت اطلاعات برای ورزشهایی چون گلف، دوچرخه سواری و دو میدانی کاربرد دارد

این ساعت از طریق بلوتوث به تلفن همراه هوشمند مرتبط شده و به کاربر پیامهای دریافتی را از طریق لرزش اطلاع می دهد

طراحان این ساعت اظهار داشتند: اگر بازیکن گلف هستید این ساعت را با خود به زمین گلف ببرید، ما با همکاری برنامه Freecaddie یک مسافت سنج عالی برای این ساعت طراحی می کنیم که بیش از 25 هزار زمین گلف در سراسر دنیا را تحت پوشش قرار می دهد تا به جای استفاده از تلفن همراه به ساعت خود نگاه کنید. برنامه Freecaddie برنامه های مسافت سنجی هستند که برای تلفنهای همراه طراحی شده اند.

گفته شده است که شرکت سونی هفت سال پیش زمانی که تلفنهای هوشمند چندان فراگیر نشده بود نیز اقدام مشابهی انجام داده بود، درحال کار روی محصولات مشابه است.

شرکت ال جی و دیگران نیز پیشتر تلاش کرده اند که ساعتهایی طراحی کنند که سیم کارت تلفن در آن قرار می گیرد، اما این دستگاه ها بزرگ، سنگین و گران قیمت از کار در آمدند.

کاربران می توانند صفحات جدیدی را برای ساعت خود از اینترنت دانلود کنند

این پروژه ظرف پنج روز 4.3 میلیون دلار و ظرف یک هفته 10 میلیون دلار از طریق کمکهای اینترنتی دریافت کرد