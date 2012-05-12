  1. سیاست
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۵۲

در بررسی بودجه 91؛

30 میلیارد دلار فاینانس برای دستگاه های اجرایی تعیین شد

30 میلیارد دلار فاینانس برای دستگاه های اجرایی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در سال جاری 30 میلیارد دلار تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه در ادامه بررسی بخش درآمدی بودجه 91 در بند 2 مقرر کردند استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1391 علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل به میزان 30 میلیارد دلار تعیین شود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس پس از بررسی این بند در خصوص محل واریز مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دولتی و بازار وارد بحث شدند و هم اکنون بیش از یک ساعت است که این موضوع در صحن مجلس به بحث گذاشته شده که هنوز نمایندگان به نتیجه ای در این مورد نرسیدند.
 
