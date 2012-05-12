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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۰۷

134 نفر در رقابتهای علمی تخصصی دبیران ورزش گلستان شرکت کردند

134 نفر در رقابتهای علمی تخصصی دبیران ورزش گلستان شرکت کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: بیست و پنجمین دوره رقابتهای علمی تخصصی دبیران ورزش استان گلستان با شرکت 134 نفر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد رقابتی سالم و سازنده از نظر علمی و عملی بین معلمان تربیت بدنی و علاقمند کردن معلمان، فراهم ساختن محیطی پور شور و نشاط، تشویق همکاران و همچنین شناسایی نیروهای لایق و برتر جهت بکارگیری در زمینه ای مناسب از جمله اهداف این رقابتهاست که  شنبه برگزار شد.

توانمندسازی و ارتقای سطح دانش علمی و عملی معلمان تربیت بدنی و همچنین حفظ آمادگی جسمانی آنها نیز از دیگر اهداف است.

تعداد شرکت کنندگان مرحله استانی 134 نفر بود که از این تعداد 63 مرد و همچنین  71 زن هستند و نفرات برتر هر رده سنی  هرمقطع 10 نفر هستند که به مرحله قطبی و کشوری راه پیدا خواهند کرد.

از این تعداد در مقطع ابتدایی،  4 رده سنی، مقطع راهنمایی سه رده سنی، مقطع متوسطه سه رده سنی و مجموع خواهر و بردار به مرحله کشوری 20 نفر خواهند بود.

کد مطلب 1599898

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