134 نفر در رقابتهای علمی تخصصی دبیران ورزش گلستان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد رقابتی سالم و سازنده از نظر علمی و عملی بین معلمان تربیت بدنی و علاقمند کردن معلمان، فراهم ساختن محیطی پور شور و نشاط، تشویق همکاران و همچنین شناسایی نیروهای لایق و برتر جهت بکارگیری در زمینه ای مناسب از جمله اهداف این رقابتهاست که شنبه برگزار شد.

توانمندسازی و ارتقای سطح دانش علمی و عملی معلمان تربیت بدنی و همچنین حفظ آمادگی جسمانی آنها نیز از دیگر اهداف است.

تعداد شرکت کنندگان مرحله استانی 134 نفر بود که از این تعداد 63 مرد و همچنین 71 زن هستند و نفرات برتر هر رده سنی هرمقطع 10 نفر هستند که به مرحله قطبی و کشوری راه پیدا خواهند کرد.

از این تعداد در مقطع ابتدایی، 4 رده سنی، مقطع راهنمایی سه رده سنی، مقطع متوسطه سه رده سنی و مجموع خواهر و بردار به مرحله کشوری 20 نفر خواهند بود.