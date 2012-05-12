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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۰۴

در هفته گذشته/

فعالیت 26 شرکت در بورس یزد متوقف شد

فعالیت 26 شرکت در بورس یزد متوقف شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای یزد از توقف فعالیت 26 شرکت در بورس یزد به منظور تعدیل یا برگزاری مجامع مختلف خبر داد.

علی اکبر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته گذشته 41 کد سهامداری ایجاد، 26 شرکت برای تعدیل و یا برگزاری مجامع متوقف و 19 شرکت نیز بازگشایی شد.

وی با اشاره به میزان خرید و فروش سهام در هفته گذشته در بورس یزد بیان داشت: در هفته گذشته 12 میلیون و 104 هزار سهم به ارزش حدود 42 میلیارد و 773 میلیون ریال در تالار بورس یزد داد و ستد شد.

جعفری عنوان کرد: از این میزان سهام معامله شده، 55 درصد توسط سهامداران یزدی خریداری شده و بقیه مربوط به معاملات ناشی از فروش سهام بوده است.

وی یادآور شد: این حجم معاملات توسط 19 کارگزاری فعال در بورس یزد انجام شده که بیشترین آن متعلق به کارگزاری ایساتیس پویای میبد بوده است.

مدیر بورس منطقه ای یزد، شاخص کل معاملات بورس استان در هفته گذشته را با 93 واحد کاهش، 26 هزار و 871 واحد اعلام کرد.

کد مطلب 1599899

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