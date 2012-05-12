نشست سیاسی سپاه دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس ارشد سیاسی دامغان در نشست سیاسی پاسداران و سربازان این شهر اظهار داشت: کار فرهنگی کاری است خزنده و آرام و به صورت بطنی باید صورت می گیرد.

کارشناس ارشد سیاسی بسیج دامغان در نشست سیاسی پاسداران و سربازان سپاه دامغان به نامگذاری سال های اخیر اشاره کرد و گفت: نامگذاری سال های اخیر از سوی مقام معظم رهبری بی هدف نبوده است.

ابوتراب کاتبی افزود: نامگذاری ها جریان فرهنگی خاصی را دنبال می کند و این امر توسط امام خامنه ای در سال های اخیر صورت گرفته است.

کارشناس ارشد سیاسی خاطرنشان کرد: دلایل داخلی نامگذاری سال ها عواملی همانند در پیش داشتن افق 1404، ورود نسل دهه 60 به بازار کار، لزوم تعمیر و بازسازی در صنایع داخلی، لزوم مبارزه با مشکلاتی از قبیل کار، مسکن و ازدواج بوده است.

کارشناس ارشد سیاسی دامغان در پایان بیان داشت: منطق غرب، منطق «حق با کسی است که غلبه کند می باشد» و این منطق با شکست روبه رو می شود.

خادمان راهیان نور مهدیشهر تجلیل شدند



مراسم تجلیل از خادمان راهیان نور بسیج شهرستان مهدیشهر در حسینیه سپاه مهدیشهر برگزار شد.

جانشین فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان در این مراسم گفت: دفاع مقدس برای سپاه مأوریت و امتحان بزرگی بود و پاسداران، بسیجیان و رزمندگان از آن سربلند بیرون آمدند.

عبدالرحیم فریدون تصریح کرد: پیروزی انقلاب و سربلندی در هشت سال جنگ تحمیلی به آسانی به دست نیامده و همه مسئول نگهداری از دستاوردهای آن هستند که یکی از این اقدامات اعزام کاروان راهیان نور است.

وی در ادامه بیان داشت: اعزام کاروان راهیان نور و خدمت به بسیج بسیار شیرین و دلچسب است و آثار و بازتاب بسیار زیادی در بین عموم مردم و بسیجیان دارد.

کسب مقام سومی واحد پوینده نرجس بکران در جشنواره نغمه عشق



گروه سرود واحد پوینده نرجس مدرسه راهنمایی بکران میامی در جشنواره استانی سرود نغمه عشق مقام سوم را کسب کرد.

گروه سرود واحد پوینده نرجس بکران در اسفندماه سال گذشته در مرحله شهرستانی موفق به کسب امتیاز برتر شد و به مرحله استانی راه یافت.

شایان ذکر است: واحد پوینده نرجس با 10 تیم دیگر از استان در این مسابقات به رقابت پرداخت و پس از جمع بندی نهایی و کسب امتیاز در هر دو مرحله نغمه عشق و آوای مدرسه، مقام سوم را کسب کرد.

جشن میلاد کوثر در دانشگاه های شاهرود برگزار می شود



مسئول روابط عمومی بسیج دانشجویی شاهرود گفت: به همت دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه های شاهرود جشن میلاد کوثر در سالن اجتماعات دانشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود برگزار می شود.

زهرا یوسفی با اعلام اینکه این مراسم روز یکشنبه 24 اردیبهشت برگزار می شود افزود: برنامه های متنوعی از جمله تواشیح و همخوانی قرآن با اشاره، اجرای گروه عرفان و تسنیم، قرائت بیانیه و پخش کلیپ در این جشن برگزار خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این مراسم امام جمعه شاهرود و رئیس دانشکده فنی و حرفه ای خواهران سخنرانی خواهند کرد و خانواده شهدا و اساتید و دانشجویان دانشگاه ها حضور دارند و از اساتید زن نمونه تجلیل خواهد شد.