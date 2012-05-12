ویژه برنامه های بسیج زنان سپاه ناحیه اراک به مناسبت هفته زن اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم بیات صبح شنبه در نشست خبری هفته گرامیداشت مقام زن گفت: برنامه های بسیج زنان سپاه ناحیه اراک درپرتو تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری و حفظ ارزش های انقلاب و در راستای تحقق آرمانهای امام راحل و ارزش نهادن به مقام والای زن برنامه ریزی شده است.

وی با تاکید بر لزوم آشنایی هر چه بیشتر بانوان بر ابعاد وجودی حضرت فاطمه (س) بعنوان الگوی کامل برای پیشبرد اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی گفت: زنان و دختران مسلمان باید سیره عملی و نظری حضرت فاطمه (س) درزندگی بعنوان پایه و ستون اساسی قرار دهند.

وی گفت در هفته بزرگداشت مقام زن نشست هایی با هدف تبیین شخصیت حضرت زهرا (س) در کلیه پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج و درجمع بسیجیان حلقه های صالحین برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری مسابقه پیامکی به نشانی دوست با همکاری شبکه استانی آفتاب به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س) ازاجرای مسابقات ورزشی جام کوثر در رشته های ورزشی دو میدانی، آمادگی جسمانی و طناب کشی بانوان خبر داد.

مسئول بسیج خواهران سپاه ناحیه اراک دیدار با امام جمعه ،دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری کوهپیمایی خواهران بسیجی، تجلیل از دختران محجبه در مدارس، برگزاری نشستهایی با موضوع کمک به تحقق شعار تولید ملی و سرمایه ایرانی را از برنامه های هفته بزرگداشت مقام زن در اراک عنوان کرد.

وی افزود: برگزاری جشن بزرگ میلاد دو نور ،جشنهای میلاد کوثر در پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج و اهدا هدیه به متولیدن دختر در هفته زن از دیگر برنامه های بسیج زنان سپاه ناحیه اراک در هفته زن است.