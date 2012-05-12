برخورد با ارسال کنندگان پیامکهای غیراخلاقی/ شاکیان به دادسرا مراجعه کنند

سرهنگ محسن میر بهرسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارسال پیامک های غیر اخلاقی جرم است و پلیس با ارسال کنندگان این گونه پیامک ها برخورد می کند. براین اساس پلیس براساس شکایت هایی که از سوی مراجع قضایی ارسال می شود برخوردهای لازم را با مجرمان انجام می دهد.

وی ادامه داد: همچنین ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی در صورتی که مرتکب تخلف شوند از سوی پلیس شناسایی و برخوردهای لازم با آنها انجام می شود. این شرکتها حق ندارند خارج از ضوابط تعیین شده اقدام به ارسال پیامک کنند.

معاون اجتماعی پلیس پیشگیری با اشاره به اینکه پلیس نیز رصدهای لازم را انجام می دهد تاکید کرد: علاوه بر پرونده های قضائی که در اختیار پلیس قرار می گیرد، کارشناسان نیز رصدهای لازم را برای شناسایی هرزنامه ها و پیامک های غیر مجاز انجام می دهد.

سرهنگ میر بهرسی تاکید کرد: افرادی که دریافت کننده پیامک های غیر اخلاقی یا مزاحمت پیامکی هستند برای شکایت باید به دادسرای جرایم رایانه ای در خیابان شریعتی – طالقانی مراجعه کنند و پس از تشکیل پرونده در دادسرا موضوع از سوی ماموران پلیس فتا پیگیری می شود.