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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

شبانزاده به مهر خبر داد:

واگذاری اولین مرحله مسکن مهر نیازمندان در شاهرود

واگذاری اولین مرحله مسکن مهر نیازمندان در شاهرود

شاهرود-خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شاهرود از واگذاری اولین مرحله مسکن مهر ویژه نیازمندان این شهرستان همزمان با میلاد حضرت زهرا (س) و امام خمینی (ره) خبر داد.

اکبر شبانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به واگذاری اولین مرحله مسکن مهر نیازمندان شهرستان شاهرود افزود: در این مرحله 32 واحد واقع در شهرک مسکن مهر "کوثر" به صورت رایگان تحویل نیازمندان شد.

وی اظهار داشت: این واحدها با زیربنای دو هزار و 640 مترمربع و هفت میلیارد و 700 میلیون ریال هزینه از محل اعتبارات سفرهای هیئت دولت به استان سمنان احداث شده است.

شبانزاده زیربنای هر یک از واحدها را 60 مترمربع عنوان کرد و اظهار داشت: به رغم نصب کلیه امکانات از قبیل کولر، آبگرمکن و آسانسور و کابینت در تمامی این واحدها هزینه احداث این واحدها نسبت به سایر شرکتهای سازنده مسکن مهر در شهرستان شاهرود 30 درصد پایین تر است.

وی همچنین از واگذاری 152 واحد مسکن مهر دیگر به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شاهرود در سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد 32 واحد همزمان با هفته دولت و 120 واحد همزمان با دهه فجر تحویل نیازمندان می شود.

کد مطلب 1599907

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