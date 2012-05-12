مقابله با مواد مخدر از اولویتهای امسال است/ روانگردانها تهدیدی برای نسل جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی احمدی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان گفت: این آسیب و تهدید توسط دنیای استکبار و با هدف ناکارآمد کردن نسل جوان انقلابی و ضربه زدن به مقاومت ملت ایران طراحی و انجام می شود.

وی با بیان این که مردم و نسل جوان از منابع اقتدار نظام جمهوری اسلامی هستند، افزود: همه ما باید برای مقابله با این تهدید دشمنان تلاش کنیم و با فعالیت های فرهنگی و پیشگیرانه، نسل جوان خود را مقابل این تهدید حفظ نماییم.

احمدی هم چنین با اشاره به دستورالعمل ابلاغی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گلستان، خطاب به کمیته های پنج گانه عضو این ستاد در گنبدکاووس، گفت: هر کمیته باید با هم فکری اعضای زیرمجموعه خود حداکثر ظرف یک هفته نسبت به ارائه برنامه های پیشنهادی امسال خود برای انجام فعالیت های فرهنگی و پیشگیرانه به دبیر ستاد، اقدام نماید.



وی همچنین با بیان این که مبارزه با مواد مخدر و انجام فعالیت های فرهنگی و پیشگیرانه از اولویت های کاری امسال استان و شهرستان است، تصریح کرد: با هر گونه کم کاری و اهمال از سوی اعضای ستاد به شدت برخورد خواهد شد.

فرماندار گنبدکاووس در بخش دیگری از سخنان خود، استفاده از ظرفیت های آموزش و پرورش، دانشگاه ها، مردم و تشکل های مردم نهاد را در انجام فعالیت های فرهنگی و پیشگیرانه مهم دانست و بر آن تأکید کرد.