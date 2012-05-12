تولید سه قلم داروی جدید ایرانی برای بیماران ام اس

به گزارش خبرگزاری مهر، نهاله نراقی مدیرعامل داروسازی اکتوورکو با اعلام این مطلب در سمپوزیوم گزارش مطالعات بالینی داروهای جدید ایرانی ام اس در نوزدهمین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی ایران در سالن همایشهای بین‌المللی صدا و سیما، افزود: با عرضه داروهای جدید ام‌اس تولید ایران و شکست انحصار این داروها در کشور قیمتها بیش از پیش به نفع بیماران و سیستم بهداشت و درمان کشور کاهش یافته و بیماران ایرانی از دارویی که طبق بررسیهای گسترده آزمایشگاهی و مطالعات بالینی از ایمنی و اثربخشی فوق العاده بالایی برخوردار است بهره مند می شوند.

وی با اشاره به اینکه تولید این سه قلم داروی بتااینترفرون شامل «اکتوریف»، «اکتوفرون» و «اکتووکس» که معادل ژنریک داروهای وارداتی «ربیف»، «بتافرون» و« اوونکس» محسوب می‌شود با مجوز وزارت بهداشت و به صورت ساخت قراردادی در کشور آرژانتین آغاز شده و داروهای تولیدی تحت برند این شرکت ایرانی به بیماران عرضه شده‌اند اظهارداشت: با فراهم شدن تجهیزات لازم و راه‌اندازی بخش در حال احداث بیوتکنولوژی کارخانه، تمام پروسه ساخت این داروها به طور کامل در داخل کشور انجام می‌شود.



نراقی گفت: این شرکت به پشتوانه سابقه فعالیت 40 ساله خود و داروسازی شفا که پایه ورود این شرکت به عرصه تولید داروهای بیوتکنولوژیک است به عرصه تولید داروهای ام اس وارد شده و طی پروسه طولانی کسب مجوز از وزارت بهداشت و پس از بازرسی‌های مستمر کارشناسان این وزارتخانه از امکانات کارخانه، مجوز ساخت قراردادی به شرط انتقال تکنولوژی به مدت یک سال به شرکت داده شده که با اتمام سایت بیوتکنولوژی در حال احداث کارخانه داروسازی اکتوور تا بهمن ماه امسال خط تولید این داروها به طور کامل به داخل کشور منتقل می شود.

مدیرعامل کارخانجات داروسازی اکتوور با اشاره به اینکه داروهای ام اس مثل اغلب داروهای بیماران خاص از گرانترین اقلام دارویی هستند اظهارداشت: حجم بازار داروهای اینترفرون ام اس در ایران بالغ بر 183 میلیارد و 100 میلیون ریال است. پیش از ورود کارخانه اکتوورکو به عرصه تولید داروهای ام اس برای هر یک از این داروها تنها یک یا دو تامین کننده وجود داشت که با ورود این داروها که کیفیت خوب و قیمت پایینی دارند فضای رقابتی ایجاد شد که در نتیجه آن دیگر تامین کنندگان این دارو مجبور شدند مجموعا حدود 30 میلیارد تومان قیمتهای خود را کاهش دهند که این امر به نفع وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه گر بوده است.



وی، انتقال دانش فنی پیشرفته تولید این داروها در کارخانه‌ای صد درصد ایرانی در شرایط تحریم را موفقیتی برای صنعت دارویی کشور و گام بزرگی در راستای تبدیل ایران به قطب تولید و تأمین داروهای زیست‌فناوری منطقه عنوان کرد.



نراقی افزود: در حال حاضر مواد اولیه از شرکت داروسازی خارجی وارد کشور می‌شود، اما از سال آینده تمام مراحل

تولید و هم‌چنین مواد اولیه داروها به طور کامل و از اول تا انتها در کشور تولید می‌شود و این به خاطر این است که حجم تولید باید به حدی برسد که ارزش داشته باشد مواد اولیه را که از سلول زنده تشکیل می‌شود در ایران تولید کنیم.



وی با تأکید بر این مطلب که داروهای شرکت داروسازی اکتوور به 19 کشور دنیا صادر می‌شود، اظهار امیدواری کرد: با توجه به نام‌گذاری امسال به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با حمایت وزارت بهداشت بتوان زمینه تولید داروهای بیوتکنولوژیک دیگر و صادرات داروهای ایرانی به سایر کشورها را فراهم کرد.



دکتر سید مسعود نبوی دبیر انجمن مغز و اعصاب ایران و سرپرست مطالعات بالینی داروهای «اکتوریف»، «اکتوفرون» و «اکتووکس» نیز اعلام کرد: براساس مطالعات انجام گرفته هیچ اختلاف معنی‌داری میان داروهای تولید داخل بیماری ام‌اس و داروهای مشابه خارجی وجود ندارد.



رئیس گروه نورولوژی دانشگاه شاهد با بیان اینکه اگر داروهای ام اس تولیدی کمترین عوارض یا مشکلی داشت خود اولین نفری بود که این مسئله را اعلام می‌کرد، گفت: مطالعات بالینی با موضوع بررسی ایمنی و اثربخشی داروهای ام اس شرکت اکتوور از 6 ماه قبل با حجم نمونه 422 بیمار آغاز شده و تا به حال حدود 170 بیمار وارد این مطالعه شده اند. گزارش و نتایج به دست آمده از عوارض جانبی ایجاد شده در طول بازه آزمایش نشان از ایمنی کامل و برابری آنها با داروهای وارداتی دارد.



این متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ ام اس گفت: سایت تحقیقاتی مطالعات بالینی این دارو زیرنظر وزارت بهداشت راه اندازی شده و به واسطه کیفیت بالا از مراکز نمونه و الگوی تحقیقاتی از طرف وزارتخانه معرفی شده است.