دوره آموزشی ویژه مناطق حاشیه نشین مه ولات برگزار شد

عباس طاهریان در گفتگو با خبرنگار مهر، این طرح در غالب کلاس های آموزشی برای حاشیه نشینان مناطق تحت مدیریت متأثر از خشکسالی شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: این دوره های آموزشی زیست محیطی در روستاهای مهنه، فتح آباد، شمس آباد، جنت آباد و میاندهی برگزار می شود.

مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان مه ولات ارائه اطلاعات ضروری زیست محیطی به جوامع محلی و حاشیه نشینان مناطق تحت مدیریت را یکی از اهداف برگزاری این طرح برشمرد.

وی ادامه داد: هدایت بومیان منطقه به سمت هماهنگی با محیط زیست و توسعه پایدار و حفاظت و حراست از حیات وحش منطقه همچنین مستند سازی آموزش های زیست محیطی مهم ترین اهداف این دوره آموزشی هستند.

طاهریان اظهار کرد: تداوم این آموزش ها و ارتباط مستمر با فراگیران نقش زیادی در افزایش تاثیرگذاری این آموزش ها دارد.