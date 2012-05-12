پشت پرده برکناری مشاور ملک عبدالله

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت با اشاره به کناره گذاشتن "شیخ عبدالمحسن بن ناصر العبیکان" مشاور دربار پادشاهی عربستان آورده است : پس از یک دوره خدمت طولانی به رژیم سعودی، ملک عبدالله بن عبدالعزیز، العبیکان را از سمتش کنار گذاشت.

پایگاه مذکور بیان کرد: العبیکان اخیرا در سخنانی درباره طرحهایی برای سیطره بر ملک عبدالله هشدار داده بود و از اینکه عکسهای پادشاه عربستان بر روی خودروها دیده نمی شود ابراز شگفتی کرده بود.

این پایگاه می افزاید: ناظران امور عربستان بر این باورند که انتقادهای العبیکان، نشانه دودستگی در تصمیم گیری و کاسته شدن از اختیارات پادشاه به ویژه از سوی نایف بن عبدالعزیز ولیعهد است.

پایگاه فوق بیان کرد: نایف بن عبدالعزیز به دنبال توسعه اختیارات خود و کاستن از اختیارات ملک عبدالله و ممانعت از رایزنی مشاوران پادشاه با وی است و محسن العبیکان درباره فاش کردن اسامی توطئه گران هشدار داده بود.

این پایگاه نوشت : العبیکان از اینکه نمی تواند پادشاه را ملاقات کند، انتقاد کرده بود. این در حالی است که دربار پادشاهی با صدور بیانیه ای از کنار گذاشتن العبیکان از سمتش خبر داد.

پایگاه فوق بیان کرد: خبرگزاری رسمی عربستان که این خبر را منتشر کرد اشاره ای به دلایل برکناری العبیکان نکرد به ویژه اینکه وی سه سال مشاور پادشاه عربستان بود.

این پایگاه می افزاید: کارشناسان امور عربستان بر این باورند که دودستگی در نهادهای دینی عربستان تاثیرات زیادی بر این کشور خواهد گذاشت، زیرا العبیکان نفوذ زیادی دارد و احتمال درگیری در داخل نهادهای دینی وهابی وجود دارد.

پایگاه فوق در پایان می نویسد: نایف بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان تهدید کرده بود که العبیکان را کنار خواهد زد و این در واقع تلاشی از جانب ولیعهد برای سلطه بر موسسات دینی و مشاوران دربار ملک عبدالله محسوب می شود.