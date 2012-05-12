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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

فرصت طلبی یک آدم زرنگ/ تمام شماره‌های مرتبط با 2020 خریداری شد

فرصت طلبی یک آدم زرنگ/ تمام شماره‌های مرتبط با 2020 خریداری شد

معاون توانمندسازی و مهارت سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: قرار بود شماره 2020 را برای دسترسی شهروندان به کارگران فصلی متخصص اعلام کنیم ولی یک آدم زرنگ هر چه شماره 2020 بود خریداری کرد.

محمد جواد میرعرب در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه سال گذشته قول داده بودید خانه های کارآفرینی در سطح تهران افزایش یابد گفت: هم اکنون 270 خانه کارآفرینی فعال هستند که بر اساس تعهدی که داریم تمام 374 محله تهران صاحب خانه کار آفرینی می شوند و این قول تا پایان سال جاری عملی خواهد شد.

وی گفت: در سال گذشته 103 هزار شهروند در خانه های کار آفرینی دوره های مختلف را گذرانده و خود را برای بازار رقابت و کار آماده کردند. همچنین 218 رشته مرتبط با کارآفرینی در خانه ها تدریس و آموزش داده می شد ولی بر اساس تفاهم نامه هایی که با جهادکشاورزی و برخی از نهادهای مرتبط منعقد شد و بنا به پیشنهاد کمیسیون تخصصی کارآفرینی شهرداری تهران مقرر شد تنها 66 رشته کارآفرینی در سطوح پایه، تخصصی و ممتاز آموزش داده شود.

معاون توانمند سازی و مهارت سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: تمامی این آموزشها در سطح تهران به صورت رایگان به شهروندان ارائه می شود.

میرعرب همچنین در مورد آخر و عاقبت سامانه 2020 و کلینیک کارگران فصلی گفت: در این طرح شهروندان تهرانی می توانند با شماره تلفنی درخواست خدمات ساختمانی خود را ثبت کرده و منتظر اعزام کارگر مورد نیاز خود در کوتاهترین زمان باشند. این شماره تلفن 2020 اعلام شد و ما قصد داشتیم این سامانه را با این شماره ایجاد کنیم ولی به دلیل رسانه ای شدن یک آدم زرنگ رفت و هر چی شماره تلفن مرتبط با 2020 اعم از پیامک و موبایل و شهری بود خریداری کرد. ما هم اگر بخواهیم کار را آغاز کنیم با شماره دیگری کار می کنیم.

وی افزود: مطمئن باشید در سال 91 این طرح در پنج پهنه به صورت پایلوت آغاز می شود.

کد مطلب 1599930

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