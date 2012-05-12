محمد جواد میرعرب در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه سال گذشته قول داده بودید خانه های کارآفرینی در سطح تهران افزایش یابد گفت: هم اکنون 270 خانه کارآفرینی فعال هستند که بر اساس تعهدی که داریم تمام 374 محله تهران صاحب خانه کار آفرینی می شوند و این قول تا پایان سال جاری عملی خواهد شد.

وی گفت: در سال گذشته 103 هزار شهروند در خانه های کار آفرینی دوره های مختلف را گذرانده و خود را برای بازار رقابت و کار آماده کردند. همچنین 218 رشته مرتبط با کارآفرینی در خانه ها تدریس و آموزش داده می شد ولی بر اساس تفاهم نامه هایی که با جهادکشاورزی و برخی از نهادهای مرتبط منعقد شد و بنا به پیشنهاد کمیسیون تخصصی کارآفرینی شهرداری تهران مقرر شد تنها 66 رشته کارآفرینی در سطوح پایه، تخصصی و ممتاز آموزش داده شود.

معاون توانمند سازی و مهارت سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: تمامی این آموزشها در سطح تهران به صورت رایگان به شهروندان ارائه می شود.

میرعرب همچنین در مورد آخر و عاقبت سامانه 2020 و کلینیک کارگران فصلی گفت: در این طرح شهروندان تهرانی می توانند با شماره تلفنی درخواست خدمات ساختمانی خود را ثبت کرده و منتظر اعزام کارگر مورد نیاز خود در کوتاهترین زمان باشند. این شماره تلفن 2020 اعلام شد و ما قصد داشتیم این سامانه را با این شماره ایجاد کنیم ولی به دلیل رسانه ای شدن یک آدم زرنگ رفت و هر چی شماره تلفن مرتبط با 2020 اعم از پیامک و موبایل و شهری بود خریداری کرد. ما هم اگر بخواهیم کار را آغاز کنیم با شماره دیگری کار می کنیم.

وی افزود: مطمئن باشید در سال 91 این طرح در پنج پهنه به صورت پایلوت آغاز می شود.