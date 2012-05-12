بازرسی بدنی یک دختر 18 ماهه در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه "ای بی سی نیوز" با اعلام این خبر اضافه کرد: این اقدام روز جمعه رخ داد و پدر و مادر این دختر بچه که "ریانا" نام دارد هم به خاطر نگرانی های امنیتی به بیرون از هواپیما هدایت شده و مورد بازرسی قرار گرفته اند.

این شبکه تلویزیونی اقدام نیروهای امنیتی آمریکا در این باره را تحقیرآمیز توصیف کرد.

پدر این دختر در گفتگو با رسانه های محلی در فلوریدا گفت : به خاطر اینکه خانم من حجاب داشت، رفتارهایی که با ما شد بسیار زننده و مانند نمایش و سیرک بود.

وی گفت که این رویداد به خاطر پیشداوری بدی صورت گرفت که در نظام سیاسی حاکم بر آمریکا نسبت به مسلمانان و خاورمیانه ای ها وجود دارد.

سخنگوی شرکت "جت‌بلو" که این اتفاق در خطوط هوایی آن رخ داده از پدر و مادر این کودک عذرخواهی کرده و گفته است که این شرکت در حال رسیدگی به این مسئله است.

این سخنگو دلیل این رویداد را اشتباه کامپیوتری عنوان کرده است.