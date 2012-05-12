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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۳۹

حجتی:

گلستان پتانسیلهای ورزشی بسیاری دارد

گلستان پتانسیلهای ورزشی بسیاری دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل هماهنگی امور استانهای وزارت ورزش و جوانان گفت: گلستان دارای استعداد و پتانسیل بسیار بالا در ورزش بوده و با برنامه ریزی، پیگیری، تلاش و توجه می تواند در بسیاری از زمینه ها از استاهای برتر کشور باشد .

به گزارش خبرنگار مهر، صاحب حجتی صبح شنبه در آغاز ساخت طرح های ورزشی روستایی در گرگان افزود: توجه به مناطق محروم  در راستای عدالت محوری از اهداف اصلی و شاخص هیئت محترم دولت است.

وی اظهار داشت: مردم عزیز ما شایسته بهترینها هستند و تمام تلاش دولت نهم و دهم این است که بتواند به اقصی نقاط کشور توجه داشته و امکانات را به دورترین منطقه کشور برساند.

مدیر کل هماهنگی امور استانهای وزارت ورزش و جوانان اظهار امیدواری کرد و این نوید را به مردم داد که با تلاش و پیگیری ان شاء الله در آینده ای هر چه نزدیک شاهد افتتاح این سالنها باشیم .

حجتی یادآور شد:‌ اگر می خواهیم ایرانی آباد و آزاد داشته باشیم همه باید دست به دست هم بدهیم و در این راستا تلاش کنیم و با برنامه ریزی  ،جدیت و احساس مسئولیت به میدان بیاییم و گام برداریم .
 
دو طرح ورزشی در روستای قلی آباد و حیدرآباد کلنگ زنی شد.
کد مطلب 1599932

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