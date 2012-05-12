به گزارش خبرگزاری مهر، قادرسلیمانی مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی در حاشیه جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی گفت: در این جلسه معادل 345 میلیون دلار پروژه سرمایه گذاری خارجی مورد تصویب قرار گرفت.



سلیمانی در ادامه افزود : از جمله طرحهای مصوب در این جلسه هیئت ، سرمایه گذاری خارجی در طرح احداث مجتمع خدمات گردشگری – اقامتی و تفریحی و رفاهی با هتل پنج ستاره ، طرح تولید میلگرد فولادی ، طرح تولید پوشاک تریکو ، طرح تاسیس منطقه نمونه گردشگری ، طرح تولید مخلوط های گازی و گاز های آزمایشگاهی، طرح تولید کاسه نمد فلزی و افزایش سرمایه گذاری خارجی در طرح تولید شمش فولادی، بوده است.

در این جلسه مصوبات دیگردر خصوص انتقال سود سرمایه گذار خارجی و تمدید مجوز سرمایه گذاری خارجی نیز به تصویب هیئت سرمایه گذاری خارجی رسید.