  1. اقتصاد
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

تصویب 345 میلیون دلار پروژه سرمایه‌گذاری خارجی

در یکصد و شصت و یکمین جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی345 میلیون دلار پروژه سرمایه گذاری خارجی تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  قادرسلیمانی مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی در حاشیه جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی گفت: در این جلسه معادل 345 میلیون دلار پروژه سرمایه گذاری خارجی مورد تصویب قرار گرفت.

سلیمانی در ادامه افزود : از جمله طرحهای مصوب در این جلسه هیئت ، سرمایه گذاری خارجی در طرح احداث مجتمع خدمات گردشگری – اقامتی و تفریحی و رفاهی  با هتل پنج ستاره ،  طرح تولید  میلگرد فولادی ، طرح تولید پوشاک تریکو ، طرح تاسیس منطقه نمونه گردشگری ،  طرح تولید مخلوط های گازی و گاز های آزمایشگاهی، طرح تولید کاسه نمد فلزی  و افزایش سرمایه گذاری خارجی در طرح تولید شمش فولادی، بوده است.

در این جلسه مصوبات دیگردر خصوص انتقال سود سرمایه گذار خارجی و تمدید مجوز سرمایه گذاری خارجی نیز به تصویب هیئت سرمایه گذاری خارجی رسید.

کد مطلب 1599935

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