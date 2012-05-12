همایش مدیران حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که با حضور مدیران امور حقوقی و قراردادهای شرکتهای شهرکهای صنعتی استانهای کشور برگزار شد در خصوص بررسی و اجرای قوانین حمایتی از تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی بحث و تبادل نظر شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در این همایش با اشاره به لزوم در نظر گرفتن قوانین جدید حمایتی بمنظور حمایت از سرمایه گذاران و صنعتگران در شهرکها و نواحی صنعتی گفت: حمایت حداکثری از سرمایه گذاران و صنعتگران به عنوان راهبرد و اولویت مهم و ویژه در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مورد توجه جدی مدیر عامل این سازمان و نیز مدیران عامل شرکت شهرکهای صنعتی استانهای کشور قرار دارد.

علی همت با تاکید بر بهره گیری از تمام ظرفیتهای قانونی برای حمایت از سرمایه گذاران وصنعتگران در شهرکها و نواحی صنعتی، گفت: حمایت همه جانبه و گسترده از سرمایه گذاران و صنعتگران زمینه تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی را فراهم خواهد کرد.

وی با بیان اینکه امروز شهرکهای صنعتی به عنوان زیربنا و زیرساخت مهم در توسعه صنعتی وایجاد اشتغال پایدار در کشور مطرح هستند، گفت: با اصلاح و بازنگری و تسهیل در برخی قوانین مقررات زمینه استفاده حداکثری از این ظرفیت مهم برای توسعه صنعتی و ارتقاء تولید ملی فراهم خواهد شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در ادامه با بیان اینکه برخی از قوانین و مقررات در ارتباط با سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی مربوط به عملکرد و کارکرد سایر دستگاههای اجرایی مرتبط است، گفت: با ایجاد و وحدت رویه در مقررات و لزوم بازنگری و تسهیل در برخی قوانین می توان شرایط مناسب تری را برای سرمایه گذاران فراهم کرد.

همت در ادامه با بیان اینکه در شرکت شهرکهای صنعتی فارس کمیته ویژه تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در سال تولید ملی – حمایت از کار و سرمایه ایرانی در ابتدای امسال تشکیل شده، افزود: در این کمیته با برنامه ریزی، نظارت و اجرای طرحهای مرتبط با تسهیل در امور صنعتگران و سرمایه گذاران، علاوه بر شفاف سازی امور و حذف بروکراسی های زائد اداری، بستر مناسبی برای ارائه خدمات به صنعتگران در چارچوب قوانین و مقررات فراهم خواهد شد.

همت اضافه کرد: با توجه به عزم همگانی برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال تولید ملی امسال شاهد ارتقای وضعیت تولید در واحدهای صنعتی و نیز رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت خواهیم بود.

وی همچنین بر اتخاذ راهکارهای قانونی برای حمایت بیشتر از بخش خصوص تاکید کرد.

مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز در این همایش بر وضع قوانین حمایتی به منظور تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در بخش شهرکها و نواحی صنعتی کشور تاکید کرد و گفت: در این زمینه با تشکیل کمیته کارشناسی، ضمن بررسی قوانین موجود و آسیب شناسی و شناسایی نقاط ضعف ، در زمینه اصلاح و بازنگری قوانین با رویکرد حمایت از سرمایه گذاران، تلاش وافر خواهد شد.

محمد صادق محمدیاری با تاکید بر بازنگری و اصلاح برخی از قوانین بعنوان یکی از اولویت های مهم در بخش حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، گفت: درخصوص اصلاح برخی قوانین که خارج از حیطه سازمان است نیز جلساتی با مدیران حقوقی دستگاههای تابعه وزارت صنعت و معدن و تجارت برگزار و به دنبال ایجاد راهکارهای قانونی برای حمایت حداکثری از تولید کنندگان و سرمایه گذاران هستیم.

وی با بیان اینکه قوانین موجود با نگرش حمایت از کار و سرمایه گذاران و تولید کنندگان تدوین شده، گفت : موضوع مهم در این زمینه تدوین و اجرای برخی قوانین جدید حمایتی است که خلاء آن در چارچوب قوانین و مقررات موجود احساس می شود که با تصویب آنها می توان شاهد دستیابی به رشد صنعتی و ارتقای تولید و حمایت از سرمایه گذاری شد.