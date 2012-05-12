بزرگداشت مفاخر علمی، هنری و ادبی در دستور کار برج میلاد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار پارسیان با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه در چند ساله اخیر همواره مشاهده کرده‌ایم که برخی از کشورهای همسایه در تلاش برای دستیابی به بخش‌هایی از جزایر ایرانی و همچنین به ثبت رساندن مفاخر بزرگ ایرانی به نام خود هستند، برگزاری بزرگداشت‌ها و معرفی مفاخر ایرانی باید در سطحی گسترده به یک ماموریت اصلی برای مجموعه‌های فرهنگی و هنری تبدیل شود.

وی افزود: برج میلاد تهران به عنوان نماد ملی و هویتی معاصر ایران در رویکرد جدید خود در کنار تمام کارکردهای فنی –مهندسی به یکی از مجموعه‌های فرهنگی هنری پایتخت تبدیل شده است و بر این اساس برگزاری مفاخر بزرگ ادبی، هنری، فرهنگی، تاریخی و... اعم از مفاخر قدیمی و معاصر را در دستور کار خود قرار داده است.

به گفته هوشیار، با توجه به جنگ نرمی که دشمنان در مقابله با اسلام و تضاد فرهنگی راه انداخته‌اند و همواره در تلاش برای از بین بردن هویت جوانان ما هستند، یکی از راهکارهای لازم برای مبارزه با جنگ نرم دشمنان، برگزاری چنین بزرگداشت هایی است تا جوانان و نوجوانان با هویت ایرانی و تاریخی خود آگاه شوند.

مدیرعامل برج میلاد تهران در پایان از تمامی دست اندرکاران این حوزه برای برگزاری هر چه با شکوه‌تر مفاخر ایرانی در مجموعه برج میلاد تهران دعوت به عمل آورد و خواهان همکاری گسترده همه نهادها و ارگان ها در این حوزه شد.