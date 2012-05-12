توجه مسئولان به اقشار ایثارگر افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی جمعه شب در همایش دیدار با علما، ایثارگران، مدیران و منتخبان خراسان رضوی با رئیس جمهورافزود: گسترده تر بودن میزان این استقبال در نقاط کمتر برخوردار نسبت به سایر مناطق، نشانه گسترش برکات این سفرها به تمامی بخش ها به خصوص مناطق محروم است.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد سفرهای استانی هیئت دولت تصریح کرد: خوشبختانه به واسطه انجام این سفرها می توان گواهی داد که به عدالت به عنوان یکی از اهداف تشکیل حکومت اسلامی بیش از گذشته نزدیک شده ایم.

وی ادامه داد: افزایش چند برابری تعداد نشان های افتخار اعطا شده به این عزیزان در دولت نهم و دهم گواهی بر این ادعاست.

محمد صفایی، جانباز 70 درصد نماینده جامعه ایثاگران، در سخنان خود خواستار انجام کار کارشناسی در مقوله فرهنگ ایثار و شهادت، احداث موزه دفاع مقدس در مشهد و سراسری شدن اجتماع منتظران در میلاد امام زمان(عج) شد.

محمود خراسانی به نمایندگی از جامعه صنعتگران استان کسب رتبه اول سرمایه گذاری اقتصادی کشور را از جمله موفقیت های اقتصادی خراسان رضوی عنوان و اضافه کرد: توقف محدودیت های اعمال شده برای بخش تولید از سوی نظام بانکی در یک سال اخیر و اختصاص خط مالی ویژه برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شکوفایی هر چه بیشتر این بخش مفید خواهد بود.

وی همچنین خواستار جذب سهم بخش تولید از عواید هدفمند شدن یارانه ها، اطلاح نظام مالیاتی بانکی با محور اقتصاد برپایه تولید و تصویب خواسته های جمع بندی شده استان در هیات دولت شد.