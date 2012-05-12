علی ‌اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه برخی از واحد‌های تولیدی به جای بهره ‌گیری از روش‌های مختلف از جمله افزایش کیفیت، تبلیغات و بازاریابی مناسب برای کالا برای ترغیب مشتری، با افزایش غیرواقعی قیمت کالاهای تولیدی خود سعی در افزایش غیر‌قانونی قیمت‌ها دارند که بازرسان این سازمان نیز در صورت مشاهده‌ چنین رفتاری با واحدهای متخلف به شدت برخورد خواهند کرد.



وی اظهارداشت: به بیانی دیگر برخی از تولید کنندگان با این رفتار غیرقانونی و رقابت ناسالم حاشیه سود بیشتری را در سطح توزیع به دست می ‌آورند و منجر به بهم خوردن تعادل نرخ‌ ها می ‌شوند.



معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با هشدار به آن دسته از تولید کنندگان که رویه درج قیمت غیرواقعی بر روی کالا را دنبال می ‌کنند گفت: باید تمامی کالاها و اقلام مورد نیاز مردم با حاشیه سود قانونی به فروش برسد و درج قیمت غیرواقعی بر روی کالا، رفتاری غیراقتصادی و تخلف است.



کبیری تصریح کرد: درج قیمت ‌های غیرواقعی توسط برخی از واحدهای عرضه‌ کننده در سطح بازار نیز مشاهده شده است و در صورت مشاهده براساس قیمت غیرواقعی اقلام برخورد می ‌شود.



وی گفت: از تولید کنندگان و عرضه ‌کنندگان کالا و خدمات انتظار می ‌رود با رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق مصرف‌ کنندگان از هر اقدامی که منجر به بی ‌انضباطی در تنظیم بازار شود پرهیز کنند.



کبیری یادآورشد: با وجودی که حمایت از حقوق مصرف‌ کننده جزو تکالیف مهم این سازمان است اما اجازه آسیب رسیدن به تولید را نیز نمی ‌دهد، بنابراین با افزایش منطقی قیمت‌‌ها بر اساس دلایل مستند مخالفت نخواهد شد.





