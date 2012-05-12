سفارش 500 کارت پستال آنلاین به مناسبت ولادت حضرت زهرا

محمدحسن کرباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در آستانه ولادت حضرت زهرا حدود 500 مورد سفارش در بین هشت نوع کارت پستال موجود در سرویس سیستم سفارش آنلاین کارت پستال شرکت پست صورت گرفته است.

وی افزود: سفارش کارت پست در این سایت از چند روز گذشته در سطح کل کشور شروع شده و همچنان ادامه دارد و تا کنون با استقبال خوبی روبرو شده است.

مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پرداخت الکترونیکی و آنلاین هزینه 600 تومانی کارت پستال ها گفت: خرید انواع کارت پستال در میان ایرانیان از جایگاه مناسبی برخوردار شده است.

کرباسیان ادامه داد: در راستای راه اندازی این سامانه شرکت پست علاوه بر احیای فرهنگ مکاتبه و ارسال پیام فیزیکی که دارای اثرگذاری به مراتب بالاتری نسبت به پیام های الکترونیکی است، نیاز و اشتیاق کاربران محیط های مجازی نیز مورد توجه قرار گرفته و تامین شده است.

به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز چندی پیش اعلام کرده بود که به رغم اینکه مدت طولانی از راه اندازی سرویس سیستم سفارش آنلاین کارت پستال (www.ecard.post.ir) شرکت پست نگذشته، به تازگی در میان ایرانیان مقیم خارج از ایران به خصوص کشورهای آلمان، کانادا، آمریکا و انگلستان از تقاضای خوبی برخوردار شده است.

