مداخله سازمان نظام پزشکی در جلوگیری از اجرای نسخه 02 پزشک خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن هویدا در نامه ای به دکتر سیدشهاب‌الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران آورده است: همانگونه که مستحضر هستید طرح پزشک خانواده شهری (نسخه 02) به عنوان طرحی ملی و فراگیر جهت اصلاح نظام سلامت موجود، مراحل تدوین خود را از سرگذرانده و آماده اجرا گردیده است.

در این نامه آمده است: این طرح بزرگ جهت اصلاح اقتصاد سلامت و بهینه کردن عدالت در سلامت تهیه شده و انتظار می‌رود با اجرای صحیح آن سمت و سوی نظام سلامت منطقی گردد. این طرح پس از طرح در بدنه اجرایی و بررسی کارشناسی آن، از نواقصی برخوردار است که این کاستی‌ها از جانب انجمن پزشکان عمومی ایران به طور مکرر به عرض مسؤولان ذیربط طرح رسیده است.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران ادامه داد: از آنجا که این کاستی‌ها می‌تواند خسارت جبران ناپذیری را به این طرح مترقی وارد کند و چه بسا باعث شکست آن شود. انجمن پزشکان عمومی ایران مصرانه تقاضا دارد پیش از اینکه اصل آزمون و خطا بتواند خود را بر این طرح ملی تحمیل نماید، جهت بالندگی و سرزندگی این طرح، دستور بررسی و کارشناسی آنرا از طریق صاحب‌نظران و بررسی نظرات انجمن پزشکان عمومی ایران به عنوان خط اول طرح در مواجهه با مردم را اعلام و مسؤولین را موظف به رفع این کاستی‌ها بگردانند.

پزشکان عمومی در طرح پزشک خانواده به عنوان محورهای عملیاتی و اصلی این طرح به شمار می‌روند.