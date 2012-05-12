جزئیات مرگ دانشجوی پزشکی بر اثر تب کریمه در مشهد

دکتر رضا سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشجو امیر کیخسروی دانشجوی پزشکی ورودی سال 85 بود که به همراه برادرش که دستیار تخصصی است، ساکن مشهد بود.

وی یادآور شد: موضوع از 30 فروردین ماه 91 از زمانی آغاز شد که فردی که کارگر قسمت "کله پاکنی" در کشتارگاه مشهد بود در حین فعالیت دست خود را می برد و پس از آن در مرکز خانه بهداشت کارگری دست اش را پانسمان می کند، 2 روز بعد دوباره پانسمان را تجدید می کند و پس از آن با علائم تب به درمانگاه مراجعه می کند و هر زمان که مراجعه می کرده یک سری علائم را می گفته در نهایت 13 اردیبهشت به بیمارستان امام رضا (ع) مراجعه می کند.

سعیدی خاطرنشان کرد: بیمار با علائم تب و خونریزی شدید به اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) مراجعه می کند و بر اساس گزارش پزشک اورژانس به دلیل وخامت حال بیمار سریعاً در بخش عفونی و اتاق ایزوله پذیرش می شود و اولین نفری که با بیمار تماس داشته، دانشجو "کیخسروی" بوده است که از بیمار شرح حال دریافت کرده است.

وی اضافه کرد: دو روز بعد علائم بیماری تب کریمه کنگو به همراه افت پلاکت و تب در این دانشجو ظاهر شد که وی را در بیمارستان امام رضا (ع) بستری کردیم و به دلیل اینکه این دانشجو دارای بیماری زمینه ای خونی "فاویسم" یا کمبود آنزیم G6PD بود با احتیاط تحت درمان های لازم قرار گرفت اما متاسفانه 21 اردیبهشت ماه درگذشت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به تب کریمه کنگو و اقدامات درمانی و بهداشتی دانشگاه برای سایر افراد در معرض ابتلا، گفت: بیماری تب کریمه یک بیماری مشترک میان دام و انسان است و 60 سال پیش در آفریقا شناسایی شده و متاسفانه دام مبتلا به این بیماری بدون علامت است اما در انسان با علائم شبیه سرماخوردگی به همراه خونریزی، خون مردگی و دانه زدن خود را نشان می دهد.

وی اضافه کرد: این بیماری از ترشحات و خون حیوان آلوده از جمله مهره داران مانند گاو، گوسفند، بز و همچنین کنه های آلوده به انسان منتقل می شود. پرندگان هم در حفظ نسل کنه محیط مناسبی را ایجاد می کنند. همه این عوامل موجب می شود که انسان پس از ابتلا بیش از 50 درصد در معرض مرگ باشد.

سعیدی خاطرنشان کرد: کشتارگاه مشهد یک کشتارگاه صنعتی است و تمامی مراحل ذبح و قطعه کردن دام به صورت صنعتی انجام می شود و تنها مرحله ای که کارگران با دام در تماس هستند همان مرحله "کله پاکنی" است. متاسفانه بیمار نیز درگذشته است.

وی یادآور شد: ما مسیر حضور بیمار در مراکز درمانی را نیز رصد کردیم و حدود 100 نفر از افرادی که با بیمار و دانشجو در این مدت در تماس بوده اند نیز مورد بررسی بیماری قرار دادیم و برای افرادی که نیاز بود اقدامات پیشگیرانه انجام دادیم و برای افرادی هم که نیاز بود دارو تجویز کردیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد توصیه کرد: به دلیل اینکه متاسفانه دام بدون علامت است، باید از مصرف گوشت تازه خودداری شود و دام پس از ذبح تا 24 ساعت در دمای منفی 1 تا 4 قرار گیرد تا ویروس های آن کشته شوند و پس از آن مصرف شود.

دانشجوی پزشکی امیر کیخسروی ورودی سال 85 دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز پنجشنبه 21 اردیبهشت درگذشت و دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای تسلای خاطر بازماندگان هزینه دفن پیکر این دانشجو را در حرم رضوی تقبل کرد این دانشجو روز شنبه 23 اردیبهشت به خاک سپرده شد.

دکتر محمود شبستری - رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در پیامی درگذشت این دانشجوی پرتلاش که با ایثار جان، به وظیفه انسانی و الهی خویش به سر حد کمال عمل کرده را ضایعه اسفناک برای جامعه دانشگاهی دانست.