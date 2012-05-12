دفاتر نمایندگی وزارت خارجه در استانهای استراتژیک راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست صبح شنبه در حاشیه بازدید از جشنواره خدمت، با اشاره به فعالیت دفاتر امور خارجه در تمامی مراکز استان ها و برخی شهرستان ها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این امر در راستای اهداف دولت خدمتگزار به منظور ایجاد تعامل و توسعه ارتباطات خارجی به ویژه با کشورهای همسایه و همچنین توسعه خدمات رسانی به مردم صورت خواهد گرفت.

وی از ایجاد نمایشگاه های آنلاین از سوی وزارت امور خارجه به عنوان دیگر برنامه‌ در حال پیگیری این وزارت خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: با ایجاد این نمایشگاه ها در هر زمان و مکان، علاوه بر ارائه خدمات به متقاضیان، دسترسی و بازدید از دستاوردهای دولت جمهوری اسلامی امکان‌پذیر خواهد بود.

مهمانپرست بیان کرد: هدف اصلی سفرهای استانی هیئت دولت توسعه همه جانبه کشور است.

وی گفت: تلاش وزارت امور خارجه برای توسعه روابط با سایر کشورها، دفاع از منافع ملی، دورکردن تهدیدها و تنش زدایی با کشورهای همسایه و ارائه راهکارهایی برای توسعه صلح در عرصه بین المللی در راستای افزایش عزت و رفاه تمامی مردم ایران اسلامی است.