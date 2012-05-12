کشف کتاب جدید درباره تاریخ یزد/ یزد گنجینه ای از کتب خطی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذوالفقاری جمعه شب در نخستین نشست یزدشناسی با حضور 80 نفر از فرهیختگان استان یزد اظهار داشت: همچنین قدیمی‌ ترین نسخه کتاب شریف "من لا یحضره الفقیه" از شیخ صدوق در قرن پنجم که به تازگی در یزد کشف شده است، به زودی منتشر می شود.

وی همچنین از یافتن چند نسخه خطی بسیار با ارزش در چند هفته گذشته در یزد خبر داد و آمادگی خود را برای یافتن نسخه ‌های قدیمی و اسناد تاریخی اعلام کرد.

مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان نیز در این مراسم انتقال گنجینه عظیم و غنی فرهنگ اسلامی و ایرانی را در گرو حفظ و نگهداری باورها و بیان هویت و گذشته پرافتخار این مرز و بوم دانست.

محمدرضا ملک ‌ثابت افزود: برگزاری چنین نشست ‌هایی نقش مهمی در تقویت باورها و بیان هویت و گذشته پرافتخار این مرز و بوم دارد.

همایش ملی حامیان نسخ خطی در یزد برگزار می شود

وی با اشاره به استقبال و حضور کم ‌نظیر فرهیختگان حاضر در این نشست گفت: به حول و قوه الهی و با یاری اندیشمندان و یزدپژوهان، این نشست‌ها را به صورت ماهانه برگزار خواهیم کرد و در هر نشست به بررسی یکی از ابعاد تاریخی و ویژگی‌های خاص این دیار خواهیم پرداخت تا بر اثر همفکری و تعامل آگاهان، توانمندی و ظرفیت ‌های یزد هرچه بیشتر شناخته و سپس به همگان معرفی شود.

وی همچنین از برگزاری همایش ملی حامیان نسخ خطی استان یزد خبر داد و افزود: این همایش در صورت موافقت استان در مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

جایگاه یزد در بهره مندی از نسخ خطی در کشور بی نظیر است

یکی از اساتید حوزه و دانشگاه نیز در این مراسم ضمن تایید و تحسین برگزاری این همایش به نقش مهم اسناد تاریخی مکتوب در بیان بسیاری از حقایق فراموش شده تاریخ اشاره کرد و گفت: استان یزد به لحاظ داشتن اسناد و نسخ خطی از جایگاه والایی در کشور برخوردار است.

حجت‌الاسلام سید کاظم مدرسی افزود: این میراث باید با همت و تلاش همه مسئولان استانی و فرهیختگان و یزدپژوهان، این میراث گران‌ بها به نسل جدید معرفی و گذشته پرافتخار این مرزوبوم به خوبی تبیین شود.

میرحسینی از مؤلفان تاریخ یزد و مدیر سابق گروه تاریخ دانشگاه یزد نیز در این مراسم با اشاره به غنای فرهنگی یزد، از اقدام سازمان اسناد و کتابخانه ملی یزد در تلاش برای آشنایی نسل جدید به فرهنگ خودی و اصالت و روحیه گذشتگان تشکر کرد.

توجه به نسخ خطی، توجه به حقیقت مهم تاریخی و مغفول کشور است

وی افزود: کوشش برای شناخت میراث مکتوب نه فقط یک اتفاق مهم فرهنگی در کشور در دهه‌های اخیر بوده که به یک معنا یک حقیقت مهم تاریخی مغفول در کشور بوده است.

میرحسینی استفاده از نسخ خطی و اسناد تاریخی در پژوهش را مهم ارزیابی کرد و گفت: استقبال چشمگیر و گسترده دانشگاهیان و پژوهشگران از نسخه‌ها و اسناد قدیمی اثر و برکات خوبی را به دنبال داشته و سبب تحکیم و تقویت هویت فرهنگی، دینی و ملی و توجه به دستاوردهای ذوقی و فکری آبا و اجدادی شده است.

استاد علی سپهری اردکانی، پژوهشگر تاریخ و از موزه‌داران اسناد و مردم شناسی در استان یزد، با اشاره به اهمیت حفظ و نگهداری آثار تاریخی گذشته عنوان کرد: اگر سستی و کاهلی کنیم بیگانگان مواریث، نسخ خطی، آثار باستانی و اشیای عتیقه نفیس ما را به یغما خواهند برد.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر مسئولان به حفظ و نگهداری میراث تاریخی و مکتوب شد.