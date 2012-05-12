بار دیگر شمشیر باز یزدی قدرت خود را به رخ حریفانش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، روز پایانی مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ کشور با حضور 35 ورزشکار از 11 استان در اسلحه سابر پیگیری شد.



در این رقابت ها 105 دیدار مقدماتی و 28 بازی حذفی انجام شد که محمد فتوحی از یزد به عنوان قهرمانی دست یافت، علی پاکدامن از تهران نایب قهرمان شد، محمد رهبری و ساسان کلانتری هم به ترتیب از استان های گیلان و اصفهان عنوان سوم مشترک این رقابت ها را به خود اختصاص دادند.

موی تای به فدراسیون ورزش‌های رزمی بازگشت

رشته ورزشی موی تای به فدراسیون ورزش‌های رزمی بازگشت.



انجمن موی تای که مدت‌ها است زیرنظر فدراسیون ورزش‌های رزمی فعالیت می‌کرد، حدود یک سال قبل به فدراسیون انجمن‌های ورزشی سپرده شد که هفته‌ گذشته دوباره با نظر مسئولان وزارت ورزش و جوانان اینانجمن زیر مجموعه فدراسیون‌ ورزش‌های رزمی شد.



محمد نوحی سرپرست فدراسیون ورزش‌های رزمی در این رابطه بیان داشت: این تصمیمی است که مسولان وزارت ورزش و جوانان یک هفته‌ پیش گرفته‌اند و در نامه‌ ای انتقال این انجمن را به ما اعلام کردند. طبق دستور این وزارتخانه ما هم تمام کارهای لازم را برای حمایت کامل از این رشته انجام می‌دهیم.



این تصمیم درست دو روز قبل ازمسابقات ریاست جمهوری گرفته شد و ما هم در برگزاری مسابقات به آن‌ها کمک کردیم.



جواد نصیری رییس انجمن موی تای نیز در این رابطه گفت: هنوز چیزی را رسما به ماابلاغ نکرده‌اند، برخی نامه نگاری‌ها و صحبت‌ها مطرح است، اما باید ببینیم که دراین هفته‌ چه اتفاقاتی خواهد افتاد.



تصمیم اصلی با وزارتخانه است و بعید نیست که چنین اتفاقی بیفتد.



وی افزود: با این کار ماهیت انجمن موی تای تغییر نمی‌کند، چرا که برای ما فرقی نمی‌ کند که زیر نظر انجمن‌های ورزشی باشیم یا فدراسیون دیگری. چون ما به صورت انجمن کار خود را انجام می‌دهیم.ما تابع تصمیم وزارتخانه هستیم.



شکست تیم فوتسال پکیج ایساتیس یزد از گیتی پسند اصفهان



تیم فوتسال پکیج ایساتیس یزد در ادامه رقابت های خود در لیگ دسته باشگاه های کشور از تیم گیتی پسند اصفهان شکست خورد.



تیم پکیج ایستاتیس یزد در چارچوب هفته ششم از رقابت های لیگ دسته دو فوتسال باشگاه های کشور در یک بازی خارج از خانه به مصاف تیم گیتی پسند اصفهان رفت و با نتیجه هفت بر دو تن به شکست داد.



تیم فوتسال جام جم یزد تاکنون تنها صاحب یک مساوی شده و بقیه مسابقات را با شکست پشت سر گذاشته است.



نماینده استان در لیگ فوتسال دسته دو کشور در روز جمعه 29 اردیبهشت از ساعت 16 در سالن شهید صدوقی (ره) یزد به مصاف تیم همیاری اراک می رود.



مسابقات فوتسال لیگ دسته دوم باشگاه کشور با حضور 12 تیم در قالب یک گروه و بصورت دوره ای و رفت و برگشت برگزار می شود.