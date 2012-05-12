  1. سیاست
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۵۴

مجلس مصوب کرد:

جریمه تاخیر بازپرداخت وام تولید کنندگان تا 5 سال بخشیده می‌شود

جریمه تاخیر بازپرداخت وام تولید کنندگان تا 5 سال بخشیده می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه تقسیط وام معوق تسهیلات ریالی و ارزی تولیدکنندگان تا 5 سال و بخشوده شدن جریمه خسارت تاخیر موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،‌ در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزء یک بند 7 لایحه بودجه را به تصویب رساند.

براساس این جزء کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان شهریور ماه مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 89 از سوی بانک های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.

وکلای ملت همچنین با تصویب جزء 2 بند 7 لایحه بودجه مقرر کردند به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظف است با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند را برای یک بار و تا 5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تایید هیات مدیره بانک مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود.

بررسی ادامه بندهای درآمدی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس ادامه دارد.

کد مطلب 1599973

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