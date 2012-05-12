جشنواره ادبیات داستانی استان کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ادبیات داستانی استان کرمان در بخش های داستان کوتاه، رمان و مجموعه داستان، مقاله علمی و بخش ویژه برپا می شود.

در بخش مقاله علمی، پژوهش در زمینه ادبیات و در بخش ویژه، داستان کوتاه با درونمایه کار، تولید و سرمایه به عنوان آثار قابل قبول در جشنواره عنوان شده است.

مهلت ارسال آثار پنجم خرداد ماه 1391 است و مراسم اختتامیه و اعلام نفرات برگزیده در چهار بخش جشنواره نیمه دوم خرداد ماه است.

جشنواره در هر بخش سه برگزیده دارد و به نفرات اول چهار میلیون ریال، دوم سه میلیون ریال و نفرات برگزیده سوم دو میلیون ریال جایزه تعلق خواهد گرفت.

شکل گیری کمیته انتخاب آثار مکتوب ارزشمند در کرمان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در اولین جلسه کمیته انتخاب آثار مکتوب ارزشمند در کرمان ضمن اشاره به ضرورت ارتقاء کیفی حوزه نشر و حمایت از انتشار آثار سودمند اظهار امیدواری کرد که نظرات کارشناسی ارائه شده در تقویت توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و حمایت از پدید آورندگان کتاب در استان کرمان موثر باشد.

احمد سعیدی تشکیل این کمیته را عاملی برای جلوگیری ازاتلاف بیهوده سرمایه های مادی و معنوی در حوزه کتاب دانست و بر لزوم، جستن راهکارهای مناسب برای جذب اعتبارت حمایتی به شکل های مختلف تاکید کرد.

وی تصریح کرد: از این پس هر نوع حمایتی از چاپ اثر با نظر و تایید این کمیته انجام خواهد شد.

در این جلسه پیرامون موضوعاتی همچون حمایت و پیش خرید آثار ارزشمند نحوه ارزشیابی آثار و ضرورت احیاء هیئت های داوری وارزیابی ازسوی ناشران فعال تبادل نظر به عمل آمد.

جلسات مذکور در حوزه معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت ماهیانه تشکیل خواهد شد.

جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در کرمان برگزار می شود

نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان استان کرمان در نه رشته و در دو سطح شهرستانی و استانی برپا می شود.

در سطح شهرستانها جشنواره 22 اردیبهشت ماه برپا خواهد شد و پس از شناخت برگزیدگان، نفرات برتر 28 اردیبهشت ماه در سطح استانی با هم به رقابت خواهند پرداخت.



مراسم اختتامیه جشنواره پنجم خرداد ماه سال جاری به همراه تجلیل از برگزیدگان هنرهای تجسمی استان در سال 90برگزار می‌شود، ضمن این‌که در همین مراسم از سه هنرمند پیشکسوتان برتر استان کرمان در زمینه هنرهای تجسمی تجلیل می شود.



نفرات برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی جوانان استان کرمان، به جشنواره کشوری و بین المللی که شهریور ماه در استان گلستان برگزار خواهد شد معرفی و اعزام می شوند.

