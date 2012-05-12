هشدارحوزه های علمیه به آل خلیفه/ اجازه تعرض به رهبران دینی را نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیتهای سیاسی الوفاق، وعد، قومی دموکراتیک، ملی پیشرو و الاخاء با صدور بیانیه ای اعلام کردند: رسانه ها، نظامیان سرکوبگر فعالیت خود را شدت هر چه تمام تر از سر گرفته اند و در راستای ایجاد فتنه تلاش می کنند.

در این بیانیه آمده است: این تلاشها بی فایده است، زیرا ملت بحرین با وجود اقدامات سرکوبگرانه و تبلیغات مغرض رسانه های رژیم همچنان به مسیر خود ادامه می دهد.

مخالفان بیان کردند: جامعه جهانی باید به مسئولیت خود در این باره عمل کند و رفتاری مشابه دیگر کشورهای عربی که شاهد قیامهای مردمی بوده اند داشته باشد.

در این بیانیه ذکر شده است: بازداشت نبیل رجب، عبدالهادی الخواجه از فعالان حقوق بشری و نیز ادامه بازداشت رهبران مخالفان و بازداشت زنان نشانه نادیده گرفتن درخواستهای مردمی است.

مخالفان بحرینی اعلام کردند: با توجه به نشست دوره ای برای ثبت بحرین در شورای حقوق بشر در فاصله 21 و23 ماه مه این موضوع تحرک جدی را می طلبد و مردم باید از راههای مسالمت آمیز در راستای تحقق خواسته های خود تلاش کنند.

از سوی دیگر حوزه های علمیه بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کردند: تهدیدها علیه شیخ عیسی قاسم از روحانیون بحرینی ظلمی بزرگ، انحراف از حق و فرار از اصلاحات است.

در این بیانیه آمده است : مردم بحرین هرگز اجازه تعرض به رهبران خود را نمی دهند و در مبارزه خود عقب نشینی نخواهند کرد.

علی فضل الله از روحانیون لبنانی نیز گفت : آمریکا نقش اساسی در تحولات بحرین دارد و شریک جنایات رژیم است، اما تهدیدها علیه آیت الله قاسم خطرناک است.

وی افزود: رژیم بحرین بهتر است از تصمیمات خشن پرهیز کند و راه گفتگو و اصلاحات را در پیش بگیرد و به منافع ملی توجه کند.