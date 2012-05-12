  1. بین الملل
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

تحولات بحرین/

هشدارحوزه های علمیه به آل خلیفه/ اجازه تعرض به رهبران دینی را نمی دهیم

هشدارحوزه های علمیه به آل خلیفه/ اجازه تعرض به رهبران دینی را نمی دهیم

بیانیه مخالفان بحرینی درباره اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه و هشدار حوزه های علمیه بحرین به رژیم درباره هرگونه اقدام علیه آیت الله عیسی قاسم از مهمترین تحولات این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیتهای سیاسی الوفاق، وعد، قومی دموکراتیک، ملی پیشرو و الاخاء با صدور بیانیه ای اعلام کردند: رسانه ها، نظامیان سرکوبگر فعالیت خود را شدت هر چه تمام تر از سر گرفته اند و در راستای ایجاد فتنه تلاش می کنند.

در این بیانیه آمده است: این تلاشها بی فایده است، زیرا ملت بحرین با وجود اقدامات سرکوبگرانه و تبلیغات مغرض رسانه های رژیم همچنان به مسیر خود ادامه می دهد.

مخالفان بیان کردند: جامعه جهانی باید به مسئولیت خود در این باره عمل کند و رفتاری مشابه دیگر کشورهای عربی که شاهد قیامهای مردمی بوده اند داشته باشد.

در این بیانیه ذکر شده است: بازداشت نبیل رجب، عبدالهادی الخواجه از فعالان حقوق بشری و نیز ادامه بازداشت رهبران مخالفان و بازداشت زنان نشانه نادیده گرفتن درخواستهای مردمی است.

مخالفان بحرینی اعلام کردند: با توجه به نشست دوره ای برای ثبت بحرین در شورای حقوق بشر در فاصله 21 و23 ماه مه این موضوع تحرک جدی را می طلبد و مردم باید از راههای مسالمت آمیز در راستای تحقق خواسته های خود تلاش کنند.

از سوی دیگر حوزه های علمیه بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کردند: تهدیدها علیه شیخ عیسی قاسم از روحانیون بحرینی ظلمی بزرگ، انحراف از حق و فرار از اصلاحات است.

در این بیانیه آمده است : مردم بحرین هرگز اجازه تعرض به رهبران خود را نمی دهند و در مبارزه خود عقب نشینی نخواهند کرد.

علی فضل الله از روحانیون لبنانی نیز گفت : آمریکا نقش اساسی در تحولات بحرین دارد و شریک جنایات رژیم است، اما تهدیدها علیه آیت الله قاسم خطرناک است.

وی افزود: رژیم بحرین بهتر است از تصمیمات خشن پرهیز کند و راه گفتگو و اصلاحات را در پیش بگیرد و به منافع ملی توجه کند.

کد مطلب 1599987

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