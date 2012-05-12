اولین حزب سیاسی سلفی ها در تونس تاسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، نخستین حزب سیاسی سلفی موسوم به "جبهه الاصلاح" در تونس تاسیس شد.



"محمد خوجه" 62 ساله در این رابطه گفت : جبهه اصلاح یک حزب سیاسی است که اساس آن بر پایه اسلام و قرآن و روش اهل تسنن است.

وی با بیان این مطلب افزود: جبهه اصلاح به ارزش های مدنی کشور پایبند است و به ویژگی های تجربه دمکراتیک در چارچوب اصول مسالمت آمیز به دور از هر نوع خشونت احترام می گذارد.

بنا بر اعلام تحلیلگران، روی کار آمدن جنبش النهضه در تونس زمینه را برای تاسیس احزاب گروه های سلفی در این کشور بیشتر می کند.