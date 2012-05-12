علی‌اکبر زارع بیدکی مدیر فرهم‌آوری کتابخانه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر از خرید بخشی از مایحتاج این کتابخانه از بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد و گفت: ما آخرین خرید مدنظرمان را دیشب(جمعه 22 اردیبهشت‌ماه) انجام دادیم که به طور کلی خرید مناسبی بود.

وی ادامه داد: البته نمایشگاه امسال در مقایسه با دوره‌های قبل ضعف‌هایی داشت از جمله اینکه بخش ارزی آن نسبت به دوره‌های قبل ضعیف‌تر بود. برخی از ناشران معتبر که همیشه حضور داشتند امسال غایب بودند مثلا ناشران عربی بیشتر کتاب‌های سال‌های قبل را آورده بودند و تازه‌های نشر کمتر دیده می‌شد.

این کارشناس فرهنگی با تاکید بر اینکه ناشران مصری حضور مثبتی داشتند، بیان کرد: امسال که ناشران مصری هم در نمایشگاه حضور داشتند اتفاق مثبتی بود و ما هم خرید خوبی داشتیم. ولی درباره دیگر کشورهای عربی اینگونه نبود.

زارع‌بیدکی اضافه کرد: در کنار کم بودن آمار تازه‌های نشر، مساله قیمت کتاب‌ها هم مطرح بود. در بخش ریالی به دلیل گران شدن قیمت کاغذ قیمت کتاب‌ها زیاد شده بود و در بخش ارزی هم به دلیل بالا رفتن قیمت دلار، کتاب‌ها خیلی گران شده بود که همه اینها باعث می‌شد خرید دشوارتر شود؛ در مواردی قیمت کتاب‌ها دو برابر شده بود.

به گفته مدیر فراهم‌آوری کتابخانه مجلس، این مرکز فرهنگی 14 هزار جلد را با بودجه 240 میلیون تومانی از بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خریداری کرده است.

وی در پایان گفت: در بخش ارزی سه روز اول خرید ویژه چهره‌های دانشگاهی و کسانی است که کارت خرید از این بخش را دارند و از روز سوم به بعد امکان خرید برای مراکز و نهادها ایجاد می‌شود و ما نیز طبق این فرمول هر ساله عمل کردیم. مشکلاتی چون تشکیلات اداری و نامه‌نگاری‌ها نیز از موانع دیگری بود که کار را کند می‌کرد.