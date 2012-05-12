به گزارش خبرنگار مهر، ادغام موسسات مالی و اعتباری در یکدیگر و یا ادغام آنها در بانکهای خصوصی تازه تاسیس شده اخیرا به یکی از برنامه های اصلی بانک مرکزی تبدیل و گویا فاز جدید ادغام ها و ساماندهی موسسات پولی و بانکی آغاز شده است.

پیش از این اعلام شده بود که 98 درصد از موسسات مالی و پولی توسط بانک مرکزی ساماندهی شده اند. در عین حال مقامات بانک مرکزی اعلام کردند که با نظم بخشی به بازار غیرمتشکل پولی 60 هزار میلیارد تومان نقدینگی ساماندهی شده است و این بانک به عنوان دستگاه ناظر پولی قصد دارد که چنان نظمی در بازار غیرمتشکل پولی ایجاد کند که هیچ دستگاهی اجاره دخل و تصرف به اموال مردم را نداشته باشد.

اما گویا به جز ساماندهی موسسات پولی و مالی، ساماندهی بانک های تازه تاسیس که به دستورات بانک مرکزی عمل نکرده اند و بدون توجه به اخطارهای این بانک به فعالیت های خود ادامه می دهند، نیز در دستور کار قرار گرفته است. ادغام بانک تات با دو موسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی در پی تخلفات گسترده از جمله آنها بود که البته مشکلاتی را نیز برای سهامداران بوجود آورد و بورسی ها خواستار هماهنگی بیشتر بانک مرکزی با بورس شدند.

بانک تات و حکمت ایرانیان

در عین حال اخبار مربوط به ادغام بانک حکمت ایرانیان با موسسه مالی و اعتباری کوثر از دیگر برنامه هایی است که در این راستا مطرح شده است. اخیرا شنیده شده است که موسسه مالی و اعتباری مهر که به گفته مدیرعامل این بانک 4 درصد از نقدینگی بازار پول را در اختیار دارد و به زودی تبدیل به بانک خواهد شد نیز از دیگر موسساتی است که در سایر موسسات تازه تاسیس ادغام می شود.

البته موضوع ادغام موسسه مالی با سایر موسسات مالی و اعتباری از سوی مدیرعامل آن رد شده است و با بیان اینکه در این خصوص حرفی نشنیده ام، تصریح کرد: موسسه مهر حدود دو سال است که مجوز تاسیس بانک مهر اقتصاد را از بانک مرکزی دریافت کرده و به زودی پذیره نویسی می کند.

این در حالی است که بانک تات و حکمت ایرانیان نیز در بورس پذیره نویسی کرده بودند و سهامدارانی بورسی داشتند. از سوی دیگر نام موسسه مهر در لیست مدیران دارای تائید صلاحیت از سوی بانک مرکزی ذکر نشده است و تنها موسسه ای که نام آن در لیست قرار دارد، موسسه اعتباری توسعه است که اخیرا مدیرعامل این موسسه نیز به دلیل آنچه که گفته می شود بانک مرکزی با تبدیل موسسه به بانک موافقت نکرده است و همچنین نام مدیرعامل در لیست مدیران دارای تائید صلاحیت قرار نگرفته است از سمت خود استعفا کرده است، البته مدیرعامل این موسسه هنوز در سمت خود به فعالیت ادامه می دهد.

سال گذشته نیز بانک مرکزی در پی اولتیماتومی به موسسات مالی، پولی و اعتباری با در نظر گرفتن مهلتی به آنها اعلام کرد که فعالیت های خود را قوانین بانکی انطباق دهند. ساماندهی موسسات پولی، مالی و اعتباری که یکی از جدی ترین برنامه های بانک مرکزی طی چند سال اخیر بوده است.

پیش از این اعلام شده بود که تمام موسسات فعال بدون مجوز به 14 موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز تبدیل خواهند شد. به نظر می رسد که دو دلیل برای ادغام ها وجود دارد در ابتدا تخلفاتی که از سوی موسسات و یا بانکهای تازه تاسیس اتفاق می افتد و دیگر ادامه سیاست بانک مرکزی برای ساماندهی ها است.

سال گذشته نیز بانک مرکزی تعداد زیادی از موسسات و تعاونی های اعتباری را در یکدیگر ادغام کرد. بسیاری از تعاونی های اعتباری و موسساتی که ادغام شدند مشکلات عدیده ای را برای سپرده گذاران و سهامداران خود ایجاد کردند.