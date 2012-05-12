مراسم مرگ داداش در تالار سایه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "به مراسم مرگ داداش خوش آمدید" به کارگردانی سمانه زندی نژاد از 25 اردیبهشت در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود. سلما رفیعی نویسنده وهمچنین فرزانه سهیلی ومحمد زارعی بازنویسی متن این نمایش را به عهده داشتند.

حسین امیدی، آذر خوارزمی، محمد جواد ذوالقدر،غزاله رشیدی، فرزانه سهیلی و محمدرضا علی اکبری در این نمایش ایفای نقش می کنند. بهنام رحیمی به عنوان آهنگساز، طراح صحنه و لباس: شیما میرحمیدی، دستیاران کارگردان: کیارش وفایی، محمد بهرامی، جعفر کرمانی، برنامه ریز: کیارش وفایی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: شهاب الدین حسین پور، منشی صحنه: نوشین طهماسبی، دستیاران طراح صحنه: علی کج باف، حسین پوردستان، دستیار صحنه: مصطفی وهابی، طراح پوستر و بوروشور: عماد سالکی، عکاس: نوید سجادی حسینی، زندی نژاد را در این نمایش همراهی می کنند.

این نمایش در سی امین جشنواره بین المللی فجر برنده جایزه اول کارگردانی، طراحی صحنه، متن و تقدیر بازیگری مرد و کاندیدای بازیگری مرد از بخش مسابقه ایران شده است. این نمایش از 25 اردیبهشت 1391 هر شب (به جز شنبه ها) ساعت 20 در تالار سایه مجموعه تئاتر شهرروی صحنه می رود.

شش نمایش در خانه نمایش روی صحنه می‌رود

شش نمایش جشنواره تئاتر دانشگاهی از 23 تا 29 اردیبهشت ماه، در خانه نمایش روی صحنه می‌رود. نمایشهای "روزگار و نغمه‌هایش" به کارگردانی اشکان هورسان، "بازگشت سرباز به خانه" به کارگردانی محمدحسین داداش‌نیا، "هتل ایران" به کارگردانی مهسا رحمانی، "مردمانی با روزگار تکراری" به کارگردانی امیرارسلان اشرفی، "کاپوچینوی ایرلندی" به کارگردانی شیوا خسرومهر و "خواهش می‌کنم" به کارگردانی مجید اسدی به ترتیب در خانه نمایش روی صحنه می‌روند.

نمایش "روزگار و نغمه‌هایش" که نوشته محمد چرم‌شیر است، روز شنبه 23 اردیبهشت ماه در دو ساعت 16:30و 18:30با مدت زمان 40 دقیقه اجرا می‌شود. در این نمایش که بیتا معیریان و اشکان هورسان به عنوان بازیگر ایفای نقش می‌کنند؛ روایت زندگی زن ومردی است که مرد در جنگ و زن در خانه، نغمه‌ها و روزگار خود را بیان می‌کنند.

روز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه نیز نمایش "بازگشت سرباز به خانه" نوشته ای. ای. مایلن ، ترجمه رضا شیرمرز و کارگردانی محمدحسین داداش‌نیا روی صحنه می‌رود. در نمایش "بازگشت سرباز به خانه" مهدی میدانی، پیمان رجب-شاهی، نرگس نیک¬سیرت، پریسا سیف و سمانه میقانی ایفای نقش می‌کنند.

در خلاصه نمایش آمده است: فیلیپ پس از بازگشت از سربازی و برای اثبات اینکه توانسته به استقلال کامل برسد، با کمک عمو جیمز(سرپرستش) تغییراتی در زندگی خود ایجاد می¬کند. این تغییرات نیز به پشتوانه حضور در جنگ در فیلیپ رخ داده است.

محمد حسین داداش نیا پیش از این نیز نمایشهای "ستاره آبی" ، "بیلی گول نخوری" ، "مملی و جادوگر سرخ" ، "مرگ در می¬زند" ، "ناخوانده" ، "زندگی خوبی خواهیم داشت"، "تارهای هارمونی شده" ، "سیمای دشت" و "به سوی کربلا" را کارگردانی کرده است.



اجرای"اسکلیگ و بچه های پرواز" به کارگردانی محمد عاقبتی در تالار حافظ

نمایش "اسکلیگ و بچه های پرواز" به کارگردانی محمد عاقبتی از 25 اردیبهشت در تالار حافظ روی صحنه می رود. این نمایش که برداشت آزاد مهدی کوشکی از رمان"اسکلیگ و بچه ها" اثر دیوید آلموند است، برای گروه سنی 10 تا 16 سال تهیه و طراحی شده و درآن بازیگرانی چون لیلی رشیدی، هوتن شکیبا و خسرو پسیانی بازی دارند.

در خلاصه قصه این نمایش آمده است: مایکل به همراه خانواده اش به خانه جدیدی نقل مکان می کند، اما خواهر نوزاد اش در بیمارستان بستری است. روزی مایکل در انباری خانه اسکلیگ را پیدا می کند. او به همراه دوست اش – مینا – مشغول مراقبت از اسکلیگ می شود، اما اسکلیگ موجود عجیبی است که زیر شانه هایش چیزی شبیه دو بال پنهان است...

از دیگر عوامل این نمایش می توان به مهرداد میرکیانی طراح چهره پردازی، بامدادافشارآهنگساز، گلناز گلشن طراح لباس، منصوره یزدان جو طراح صحنه، حسین ذوقی طراح تصاویر، صالح تسبیحی طراح گرافیک اشاره کرد.

نمایش "اسکلیگ و بچه های پرواز" پیش از این در بخش ویژه هجدهمین جشنواره بین المللی کودک و نوجوان همدان روی صحنه رفته و با استقبال گرم علاقمندان مواجه شده بود. این نمایش تا پایان خرداد سال جاری همه روزه ازساعت 18:30 در تالار حافظ روی صحنه است.