اعضای هیئت اجرایی و بازرسی هلال احمر پاکدشت انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این انتخابات که روز گذشته برگزار شد، 379 نفر شرکت داشتند که از بین نامزدهای هیئت اجرایی و بازرسی، افراد مورد نظر خود را انتخاب کردند.

بر اساس آرای شمارش شده، از بین 12 کاندیدای هیئت اجرایی هلال احمر شهرستان پاکدشت مسعود حسنی پازوکی با 379 رأی، محمود ایل بیگی بختیاری با 184 رأی، اسماعیل صفری با 106 رأی و فاطمه محمدی با 100 رأی به عنوان اعضای هیئت اجرایی انتخاب شدند.

همچنین از بین چهار کاندیدای بازرسی، هوشنگ دلقانی با کسب 59 رأی به عنوان بازرس انتخاب شد.

هم اکنون دو هزار و 926 داوطلب در جمعیت هلال احمر شهرستان پاکدشت ساماندهی شده و فعالیت می کنند.

زمینی برای ساخت حسینیه توسط خیر پاکدشتی اهدا شد

یک خیر پاکدشتی با حضور در اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان، امر خداپسندانه وقف را با اهدای یک قطعه زمین برای ساخت حسینیه به جا آورد.

حسن مرادی با اهدای یک قطعه زمین برای ساخت حسینیه به هیئت صاحب الزمان(عج)، در این امر خداپسندانه شرکت کرد.

حجت الاسلام حسین اردستانی رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان پاکدشت با اهدای یک جلد کلام الله مجید از اقدام این خیر قدردانی کرد.

73 معلم نمونه شهرستان ورامین تجلیل شدند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ورامین گفت: در هفته معلم مراسم تقدیر از ۷۳ معلم نمونه منطقه ای، استانی و کشوری برگزار شد.

مجتبی عرب عامری افزود: تجلیل از خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان فرهنگی، دیدار با بیماران فرهنگی، دیدار معلمان نمونه با امام جمعه شهرستان، حضور اعضای شورای آموزش و پرورش در مدارس و اجرا مسابقات فرهنگی، ورزشی و دعوت از پیشکسوتان، مسئولان و خیرین مدرسه ساز و افتتاح یادمان شهدای فرهنگی از مهم ترین برنامه های هفته معلم بود.

وی بیان کرد: از دیگر برنامه های این منطقه در هفته معلم استفاده از کارشناسان مذهبی و مبلغان دینی که از حوزه آمده اند در تبیین جایگاه معلم برای دانش آموزان بود، همچنین در دو مدرسه دو یادمان نصب شد.

ملاقات مردمی فرماندار پیشوا برگزار شد

بهرام ستاری فرماندار شهرستان پیشوا، طبق برنامه هفتگی ملاقات عمومی با مردم این منطقه دیدار چهره به چهره داشت.

در این دیدار درخواستهای 17 نفر مراجعان که مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح کرده بودند، توسط فرماندار بررسی و دستورات لازم در چارچوب قانونی به مراجع ذیصلاح صادر شد.