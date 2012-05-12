جشن میلاد فاطمه زهرا(س) در روستای چنار اسلام آباد غرب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر: حجت الا سلام علی اوسط کماسی رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب، با گرامیداشت و تبریک میلاد پرخیر و برکت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا(س) و روز زن، آن حضرت را الگوی زنان عالم دانست و گفت: حضرت صدیقه کبری نه تنها الگوی زنان مسلمان بلکه الگوی تمامی زنان دنیاست و این الگو بودن در همه زمینه ها از جمله به عنوان مادر و همسر در همه کارهای سیاسی و اجتماعی، معنوی و امثال آن است.

وی در پایان تصریح کرد: نامگذاری سالروز میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر پیامبر مکرم اسلام و همسر امام علی علیه السلام، به عنوان روز زن و مادر بهترین فرصت برای قدردانی از زنان و مادران جامعه اسلامی است که رکن اصلی خانواده و جامعه ی سالم، پویا و بالنده منصوب می شوند.

برگزاری گفتمان دینی در قصرشیرین

حجت الاسلام علی ملکی امام جمعه قصرشیرین گفت: امر به معروف زبانی مهمترین بخش امر به معروف و نهی از منکر است که به عنوان یک وظیفه همگانی برای اصلاح و آگاهی بندگان خدا تشریع شده است.



وی افزود: زبان نقش اصلاحی خوبی برای همه انسانها در همه زمانها ومحیط های اجتماعی و خانوادگی دارد.

ملکی تصریح کرد: این برنامه آسمانی به گونه ای است که هر کس علاقه مند به سلامت معنوی محیط زندگی خود باشد می تواند به آسانی در خیل عظیم مصلحان بی نام نشان جامعه درآید و به اندازه توان خود نهالی از معرفت بنشاند وشعله ی سیاهی ازآتش گناه را خاموش کند.

در پایان، به سؤالات گوناگون کتبی و شفاهی حاضرین توسط حجت الاسلام ملکی پاسخ داده شد.





برگزاری کنگره بزرگداشت علامه حاج ماموستا ملا احمد نودشی



اکرم حسن زاده کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پاوه گفت: بدون شک تفسیر و تبیین آثار و افکار بزرگان پیشین و یاد کرد از زحمات آنان در عصر حاضر وظیفه ای است فراروی خادمان دین و فرهنگ، دیار اورامان از دیرباز مأوای نیکوی پرورش علما و صلحا بوده که آثار و افکار آنان چونان چلچراغی روشن بر تارک فرهنگ این سرزمین پاک می درخشد.

لذا به منظور پاسداشت جهد و جــــهاد مبارک این ستارگان صحنه بی کران دین و دانــش، اداره تبلیغات اسلامی باهمکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاوه کنگره بزرگداشت علامه حاج ماموستا ملا احمد نودشی را در اردیبهشت ماه سال 1391 در شهر نودشه برگزار کرد.



وی گفت: در این کنگره علاوه بر سخنرانی صاحبان قلم، ادبا و نویسندگان اقصی نقاط کشور شخصیتهای دینی و ملی هم به ایراد سخنرانی و ارائه مقاله پرداختند.



حسن زاده در پایان افزود: از علامه ملااحمد نودشی 14 اثر در علم نجوم، هندسیات، دین و اخلاق به جامانده است.





ثبت 1949 تشکل دینی در اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه

قباد رده کارشناس تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه گفت: از این تعداد 1791 پرونده مربوط به هیئت های مذهبی، 118 پرونده مربوط به کانونهای فرهنگی تبلیغی و 40 پرونده نیز مربوط به انجمنهای اسلامی است.

وی افزود: در میان شهرستانهای استان بیشترین میزان پرونده های ثبت شده متعلق به شهرستان کرمانشاه است که دارای 820 هیئت مذهبی، 42 کانون فرهنگی تبلیغی و 15 پرونده ثبت شده انجمن اسلامی است.

رده افزود: این آمار هر ماه مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته و با توجه به فعالیت تشکلهای مختلف دینی و نیز تشکیل پرونده های جدید و یا غربال تشکلهای غیر فعال ممکن است این آمار دچار تغییرات شود.

وی در پایان خواستار حمایت هر چه بیشتر از فعالان حوزه تبلیغ فرهنگ دینی شد و تاکید کرد: باید با پرهیز از موازی کاریهای موجود و با یکسان کردن اهداف فعالیت ارگانهای متولی حوزه فرهنگی دینی، به رشد هر چه بیشتر ارزشهای دینی و مذهبی کمک کنیم.





حمایت از فعالیت موسسه های قرآنی در اسلام آبادغرب

صادق زندی کارشناس کانون قرآن کریم اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب گفت: کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب در راستای حمایت و تجهیز موسسه های قرآنی در جهت تسهیل در اجرای برنامه های قرآنی با تهیه تجهیزات از قبیل تخته وایت برد، ویدئو، تلویزیون و تابلوی آموزشی آنهارا تجهیز کرده است.

وی در پایان تصریح کرد: تلاش خواهد شد تا با حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه و در جهت توسعه فعالیتهای این موسسه های قرآنی این حمایتها تداوم داشته باشد.





بازدید سرپرست اداره تبلیغات اسلامی گیلانغرب از خانواده شهدا

حجت الاسلام مهدی عزیزی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی گیلانغرب در سخنانی گفت: تجلیل از شهدا و خانواده های آنان نیازمند زمان و مکان خاصی نیست و باید این امر مداوم و پا برجا بماند، چرا که تمامی عزت و اقتدار امروز و نسلهای آینده ما مرهون و مدیون رشادتهای شهداست.

در پایان، این دیدار عزیزی با قرائت فاتحه برای روح مطهر حضرت امام(ره) و تمامی شهدا، به خانواده این شهید والامقام هدیه ای از طرف اداره تبلیغات اسلامی گیلانغرب اهدا کرد.





برگزاری جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دالاهو

حجت الاسلام سید جواد موسوی رئیس اداره تبلیغات اسلامی دالاهو گفت: امت اسلامی بهترین امت است چرا که امر به معروف و نهی از منکر می کند و همین عامل رستگاری اوست و بدین ترتیب می توان گفت امر به معروف و نهی از منکر از ضروریات ایمان و رستگاری امت اسلامی است.



وی تصریح کرد: اجرای این فریضه الهی ممکن است سختی هایی هم در پی داشته باشد اما باید آن راتحمل کرد که این از کارهای استواراست.



موسوی در پایان افزود: اساسی ترین ابزار نظارت اجتماعی همین امر به معروف و نهی از منکر است که در همه عرصه ها کار برد دارد ولیکن مردم غالبا به دلیل ترس یا طمع این فریضه الهی را ترک می کنند.





پیگیری ساخت خانه عالم در منطقه ویژه حیدریه گیلانغرب



حجت الاسلام مهدی عزیزی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی گیلانغرب، برای پیگیری ساخت خانه عالم در منطقه ویژه حیدریه با برخی از اهالی و هیئت امنای روستای کل کش به گفتگو پرداخت.



عزیزی ایجادخانه عالم و مسجد در مناطق ویژه را بسیار با ارزش دانست و بر حمایت این اداره از این عمل خدا پسندانه تاکید کرد.

در پایان، آقای رنجکش عضو هیئت امنای مسجد اظهار امیدواری کرد با پیگیریهای صورت گرفته با دهیاری و اهالی روستا، بحث اهدا زمین برای این امر خدا پسندانه بزودی مرتفع شود.