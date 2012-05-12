قرارداد کاستا یک سال دیگر با نفت آبادان تمدید شد

علیرضا خلیلی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اینکه چند هفته قبل توافق نسبی با این سرمربی برای حضور در آبادان برای فصل آینده به دست آمد، بعد از برگزاری آخرین بازی صنعت نفت در برابر سایپا توافق نهایی برای عقد قرارداد یک ساله با مربی پرتغالی صورت گرفت.

وی افزود: هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت با توجه به عملکرد این مربی پرتغالی و تاثیر بسیار مثبتی که وی از زمان حضورش در بازی تیم صنعت نفت گذاشته تصمیم به ادامه همکاری با کاستا گرفت.

خلیلی نیا عنوان کرد: آلبرتو کاستا پرتغالی در زمان حضورش در این فصل هفت پیروزی، پنج تساوی و هشت شکست را با تیم صنعت نفت تجربه کرده و از نظر ما عملکرد وی قابل قبول است.



کاستا سابقه فعالیت در تیمهای ملی پرتغال، آکادمیای پرتغال، تیم ملی زیر 21 سال پرتغال، اسپورتینگ لیسبون، ناگویای ژاپن، تیم ملی امارات، فامالیکائوی پرتغال، ویزلای پرتغال، وارزیم پرتغال، آکادمی فوتبال منچستر یونایتد و چاوز پرتغال را در کارنامه خود دارد.



صنعت نفت در پایان رقابتهای یازدهمین دوره لیگ برتر باشگاه های کشور موفق شد با کسب 43 امتیاز در رده دهم قرار بگیرد.