  1. اقتصاد
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۱۴

زمینه برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن فراهم شده است

سرپرست ایمیدرو گفت: اصل 44 قانون اساسی و قانون جدید معادن، زمینه مناسبی را برای حضور بیشتر سرمایه گذاران در بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری بر لزوم تعامل بین مدیران بخش های دولتی و خصوصی و همچنین بهره برداران معدنی تاکید و اظهار امیدواری کرد: با قوانین موجود، اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی تجلی بیشتری پیدا کند.

وی ادامه داد: هر چند در بخش های اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی در سال های اخیر اقدامات زیادی انجام شده، اما هنوز بخش معدن جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور نیافته است؛ در حالی که این امر با قوانین فعلی امکانپذیر است.
 
جعفری با بیان اینکه در اصلاح قانون معادن، تشکل های غیردولتی نقش مهمی داشتند، تصریح کرد: بسیاری از مسایل بخش معدن که درگذشته به عنوان اختلاف بین مسئولان و فعالان معدنی مطرح بود، با تلاش تشکل های معدنی از جمله خانه معدن برطرف و به راهکار تبدیل شده است.
 
وی با بیان اینکه استراتژی بخش معدن مراحل نهایی تدوین را می گذراند، گفت: چنانچه فعالان معدنی نظراتی درباره استراتژی بخش معدن دارند، هر چه سریع تر ارائه دهند تا شرایط به روز شود.
 
کد مطلب 1600008

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