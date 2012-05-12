  1. بین الملل
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

دیپلمات فرانسوی:

امیدواریم نخستین تماسها میان ایران و دولت آتی فرانسه برقرار شود

امیدواریم نخستین تماسها میان ایران و دولت آتی فرانسه برقرار شود

یک دیپلمات فرانسوی که همراه با میشل روکار به تهران سفر کرده اظهار داشت: امیدواریم این دیدار به برقراری نخستین تماسها میان ایران و دولت آتی فرانسه منجر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لوفیگارو، "میشل دوپوا" که به همراه نخست وزیر اسبق فرانسه به تهران سفر کرده نسبت به توسعه روابط تهران و پاریس در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد.

وی  تاکید کرد: امیدواریم این دیدار به برقراری نخستین تماسها میان ایران و دولت آتی فرانسه منجر شود.

خاطر نشان می شود میشل روکار نخست وزیر سابق و سوسیالیست فرانسه شب گذشته برای سفری سه روزه وارد تهران شده و در نظر دارد با برخی مقامات ایرانی از جمله "سعید جلیلی" گفتگو کند.

بهبود و تقویت روابط تهران و پاریس پس از دوران نه چندان خوب روابط در عهد سارکوزی، هدف از انجام این سفر عنوان شده است.

کد مطلب 1600010

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