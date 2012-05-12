برگزاری جشن بزرگ میلاد دو نور در اراک

قاسم فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر برگزاری جشن میلاد دو نور در اراک گفت: به همت سپاه ناحیه اراک این جشن روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه در سالن ورزشی دو هزار نفری پنجم مرداد شهر اراک برگزار می شود .

وی افزود: این جشن مانند سال های گذشته همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و رهبر کبیر انقلاب اسلامی با حضور گسترده بانوان شهر برگزار می شود.

مسئول روابط عمومی سپاه ناحیه اراک ، مولودی خوانی، سخنرانی حجت الاسلام عالی، مدیحه‌سرایی، برگزاری مسابقات فرهنگی، اجرای مناجات حضرت فاطمه(س) و قرائت بیانیه بسیج خواهران سپاه ناحیه اراک را از برنامه های این جشن معرفی کرد.

وی با تاکید بر نقش و جایگاه مادران در تربیت فرزندان و شکل گیری شخصیت افراد گفت: تجلیل از یکی از مادرانی که دو یا سه فرزند شهید دارند یا تنها فرزندشان به شهادت رسیده را از دیگر برنامه های این جشن اعلام کرد.

فراهانی ولادت حضرت فاطمه(س) و روز زن را فرصتی برای شناخت و الگوگیری عملی و نظری از آن بانوی بزرگوار دانست وافزود: اخلاق حسنه حضرت زهرا(س) نقش مهمی در تربیت اسلامی نسل آینده دارد و توجه به این امر برای بانوان ضروری است.