ورود لوازم آرایشی دارای مواد مخدر روان گردان به بازار

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از آنجا که در راستای جنگ نرم توسط ناتوی فرهنگی هر روز یک تهدید و ابزار جدید برای به انحراف کشیدن جوانان معرفی و عرضه می شود به همین دلیل در رابطه با گسترش مواد مخدر روان گردان هر روز با رنگ و نام و شکل تازه ای این سرطان قرن به جامعه ما وارد می شود.

به گفته وی، در حال حاضر لوازم آرایش دارنده مواد مخدر روان گردان (رژ لب و کرم پودر) به نام لوازم آرایش انرژی زا وهمین طور کرم های جدید به نام کرم های جوان کننده و باز کننده چروک صورت که توسط برخی از ماهواره ها تبلیغ می شوند دارای مواد مخدر از نوع شیشه بوده و توسط دستفروشان در مراکز شلوغ فروخته می شود.

این آسیب شناس علوم رفتاری تاکید کرد: این لوازم آرایش دارای مواد مخدر با برندهایی همچون بیوتی ، مجیک ، میس پاریس و نامهای فریبنده دیگر عرضه می شود.

ابهری افزود: لازم است دختران و بانوان جامعه ما فریب تبلیغات دروغ ماهواره ها را نخورند و لوازم مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و داروخانه ها تهیه کنند و ارزانی یا دسته بندی و ظاهر کالا نباید آنها را فریب دهد.

این استاد دانشگاه گفت: در صورت برخورد با اینگونه اقلام برای پیشگیری از گسترش آن به عنوان یک وظیفه اخلاقی با مراکز انتظامی و قضایی همکاری کنند.



