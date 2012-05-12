تالار مرکزی شهر یزد برای تئاتری ها افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عبدالحسینی عصر شنبه در مراسم اردیبهشت تئاتر ایران اظهار داشت: شاید بیش از چند مورد از این نوع فرهنگسراها در سطح کشور پیش بینی نشده باشد که خوشبختانه یکی از آنها در استان دارالعلم و دارالعباده یزد احداث شده است.



وی راه اندازی کانون های تخصصی تئاتر را کاری مثبت و ارزنده از سوی انجمن نمایش استان دانست و ابراز امیدواری کرد: با تصویب اساسنامه و آیین نامه هر یک از این کانون ها در مجامع عمومی خودشان، فرآیند تشکیل این کانون ها تکمیل شود.



عبدالحسینی همچنین با تاکید بر ضرورت آموزش عملی و تئوری تئاترهم در مرکز استان و هم در شهرستان های تابعه و اختصاص بودجه ای به این منظور از سوی اداره کل ارشاد یزد، به اهمیت توجه ویژه به تئاتر دانش آموزی به عنوان تئاتری جریان ساز و سازنده اشاره کرد و از نمایشگران و اهالی تئاتر خواست تا به هر گونه ممکن به یاری تئاتر دانش آموزی بشتابند.

وی گسترش و توجه بیشتر به نمایش های طنز و کمدی را از ضروریات حوزه تئاتر برشمرد و گفت: جامعه ما با استقبال خوب و شایانی که از چند نمایش طنز اجرا شده اخیر در یزد به عمل آوردند نشان دادندکه به این گونه نمایش توجه ویژه ای داشته و به آن نیاز دارند.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به تعامل خوب ارشاد یزد با صدا و سیمای استان، از تهیه برنامه ای تولیدی از شبکه تابان با هدف معرفی هنرمندان و بسترهای توسعه فرهنگ و هنر یزد و پخش آن به صورت هفتگی خبر داد.



وی افزود: در این برنامه قرار نیست به عملکرد ارشاد پرداخته شود بلکه مردم و مخاطبان با فعالیت ها و شخصیت های هنری و فرهنگی استانشان بیشتر آشنا خواهند شد.



عبدالحسینی ضمن تقدیر از عملکرد رئیس و اعضای شورای مرکزی انجمن نمایش استان یزد و اعلام حمایت اداره کل ارشاد از مجموعه هنرمندان این رشته، عباس ملازینلی که از هنرمندان باسابقه و با تجربه در این رشته است را به عنوان مشاور خود در حوزه هنرهای نمایشی معرفی کرد.



در این مراسم پیام شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد که به مناسبت آیین بزرگداشت تئاتر صادر شده بود قرائت شد.