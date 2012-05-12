گرامیداشت روز زن با سخنرانی سیما فردوسی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون توسعه توان اقتصادی و بازرگانی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان آیین گرامیداشت روز زن راروز یکشنبه 24 اردیبهشت ساعت 17 بعدازظهر در سالن اجتماعات بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می نماید.

سیما فردوسی تحصیلات را در مقطع لیسانس در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رسانده و پس از آن برای تحصیل در مقطع فوق لیسانس و دکترا به انگلستان رفته و سال 1362 پس از پایان تحصیلات به ایران برگشت .