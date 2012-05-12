سختگیری برخی بانکها روند اشتغالزایی را کند کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، زریر انصاری صبح شنبه در نشستی با مدیران بانکهای استان شهرستان افزود: اگر بانکها همکاری بیشتری را با کمیته امداد داشته باشند، شاهد کارهای مؤثر و قابل توجهی در ایجاد شغل و کاهش بیکاری در استان کهگیلویه و بویراحمد خواهیم بود.

وی بیان کرد: مشاغل روستایی در سال 91 در حال واگذاری به کمیته امداد است که با پذیرفتن این مسئولیت بزرگ نیازمند همکاری بیشتر بانک‌ها هستیم.

وی برگشت سرمایه و بازپرداخت اقساط را مهم‌ترین دغدغه بانکها دانست و تاکید کرد: اقداماتی در این زمینه صورت گرفته تا نگرانی بانکها در این زمینه برطرف شود.

مدیر کمیته امداد شهرستان بویراحمد اظهار امیدواری کرد: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با ایجاد شغلهای پایدار زمینه تولید ملی و توانمند شدن مردم در این شهرستان فراهم شود.

وی عنوان کرد: از ابتدای سیاست اشتغال و خودکفایی تاکنون سه هزار و 621 طرح در زمینه‌های مختلف در شهرستان بویراحمد اجرا شده است.

طرح اشتغالزایی کمیته امداد الگوی مناسبی برای سایر دستگاههاست

فرماندار شهرستان بویراحمد هم در این نشست گفت: سیستم اشتغا‌لزایی کمیته امداد امام خمینی(ره) می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر دستگاه های اجرایی در افزایش اشتغال در استان باشد.

محمد آلفونه افزود: در مسائل کلانی مانند اشتغال نیازمند نگاه فرابانکی هستیم تا بتوانیم یکی از مهمترین مطالبات مردم یعنی ایجاد شغل را عملی کنیم.

وی بیان کرد: در زمینه اشتغال و کاهش بیکاری همه دستگاه‌های دولتی هدف واحدی دارند که لازم است بانک‌ها نیز برای این هدف مهم بیش از گذشته تلاش کنند.

آلفونه با توصیه به بانک‌ها برای سخت نگرفتن در برخی امور بانکی گفت: بانک مرکزی برخی قوانین تسهیل‌کننده در روند اشتغال را تبیین کرد که متاسفانه در استان کهگیلویه و بویراحمد توجه زیادی به آنها نمی‌شود.