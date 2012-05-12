اخاذی مامور قلابی در مقابل افسر پلیس آگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، متهم که اهل یکی از روستاهای قزوین است هفته گذشته با انگیزه اخاذی وارد یک مغازه فروش تلفن همراه شد. مرد تبهکار غافل از اینکه مشتری مغازه یکی از ماموران پلیس آگاهی است با نشان دادن اسلحه قلابی، خود را ماموران آگاهی معرفی کرد.

متهم در حال بررسی تلفن های همراه داخل مغازه بود که مامور واقعی پلیس به او مشکوک شد و پس از بررسی مدارک مرد تبهکار ، او را دستگیر کرد. در بازرسی از او هم یک اسلحه قلابی ، ماده مخدر شیشه و یک برق افسر تحقیق کشف شد.

هم اکنون تحقیقات از متهم در اداره آگاهی ادامه دارد.

پلیس و دستگاه قضائی بارها هشدار داده اند ، چنانچه افرادی به عنوان مامور به درب منازل یا مغازه شهروندان مراجعه کردند قبل از شناسایی کامل و رویت کارت و مدارک شناسایی از اجازه ورود و بررسی مغازه توسط آنان جلوگیری کنند.

