تامین امنیت تنگه هرمز جزء اولویت های اصلی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نشست مشترک نظامی ایران و عمان صبح امروز با حضور امیر سلامی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیات ایرانی اجلاس مشترک نظامی ایران و همچنین سرتیپ ستاد راشد بن سیف بن محسن اشیدی معاون ستاد مشترک ارتش عمان برگزار شد.

در ابتدای این اجلاس امیر سلامی با اشاره به روابط بین دو کشور و دو ملت ایران و عمان در سایه پیوندها و مشترکات دینی، تاریخی و فرهنگی اظهار داشت: همجواری و اراده سیاسی رهبران دو کشور در تمام سطوح از استحکام خوبی برخوردار است و در همه زمینه ها الگوی مناسبی برای توسعه روابط با دیگر کشورها است.

وی در ادامه افزود: رفت و آمد نیروهای نظامی بین دو کشور نشان از این دارد و لذا با توسعه هر چه بیشتر مناسبات، رفت و آمد مسئولان ارشد دو کشور را شاهد خواهیم بود.

امیر سلامی اظهار داشت: امیدواریم حضور نمایندگان و متخصصان دو کشور در رزمایش های داخلی به توسعه بیش از پیش روابط نظامی دو جانبه کمک کند.

رئیس هیات ایرانی در این همایش با اشاره به اینکه در حال حاضر کمیته های متعدد همکاری فی ما بین به طور منظم در حال برگزاری است، گفت: در روزهای آینده دهمین اجلاس کمیته مشترک دوستی نظامی دو کشور در تهران در فضای صمیمی و دوستانه برگزار خواهیم کرد و همگی این موارد گویای عزم جدی دو کشور برای ارتقاء همکاری های دوجانبه است.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عمان دارای علایق مشترک، نگرانی های مشترک و دیدگاه های مشترک در موضوعات جهانی دارای استقلال رای در امور سیاسی، برخورداری از حسن همجواری، حفظ احترام متقابل و روابط سازنده و صمیمی هستند.

وی اظهار داشت: این نقاط قابل اتکاء و کلیه اقدامات چند سال اخیر که از جمله مهمترین آنها برگزاری کمیته مشترک دوستی نظامی است، افق روشنی را از تعمیق روابط و به دنبال آن تحقق اتحادی استراتژیک در منطقه ترسیم می کنند.

امیرسلامی با اشاره به تاثیر همکاری های نظامی و غیر نظامی دو کشور اظهار داشت: نقطه عطف این همکاری ها باعث خنثی کردن توطئه دشمنان برای تفرقه افکنی بین مسلمانان شیعه و سنی است و گسترش روابط دو کشور به ویژه در حوزه های نظامی به ضرر هیچ کشوری نخواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: نگرانی ها و نگاه کلان ما و عمان به مسائل منطقه به هم نزدیک است.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، اظهار داشت: سیاست ایران هراسی و همزاد و مترادف آن یعنی اسلام هراسی دستاورد جنگ روانی دشمنان ما بوده و راهبرد فوق فرآیندی برای بسترسازی زمینه پذیرش آنها نزد ملت ها و فروش نامحدود تسلیحات به کشورهای منطقه است.

وی خاطر نشان کرد: از نگاه دیگر راهبرد مورد اشاره تثبیت حضور نیروهای نظامی بیگانه در منطقه را دنبال می نماید و دستاویز قراردادن تهدیدات غیر واقعی موشکی کشورهایی مثل ایران دروغی برای توجیه حضور غیر قانونی دشمنان است.

رئیس هیات ایرانی این همایش با اشاره به اینکه صلح و دوستی با همسایگان و دیگر کشورها سرلوحه سیاست خارجی و جزءلاینفک راهبرد نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: در همین راستا توسعه مناسبات با همسایگان به ویژه دوستانمان از جمله کشور برادر و دوست عمان در خلیج فارس در سرلوحه دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ تهدیدی برای کشورهای همسایه نیست، اما در مقابل تهدید با اقتدار می ایستد، گفت: تنگه هرمز شاه راه حیاتی برای تامین انرژی مورد نیاز اقتصاد دنیاست و بدیهی است که تامین امنیت آن جزء اولویت های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه افزود: بر همین اساس تلاش ما همواره این بوده که امنیت خلیج فارس حفظ شده پایدار بماند و ما تمام توانایی کشور را برای این امر به کار خواهیم گرفت.

امیرسلامی در پایان اظهار داشت: ما معتقدیم که امنیت منطقه تنها توسط کشورهای منطقه قابل تامین است و حضور قدرت های استعماری نه تنها به صلح و آرامش کمکی نمی کند بلکه مخل آن خواهد بود.