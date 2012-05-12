اجرای نمایش"خان ننه" ادای دین به فرهنگ آذربایجان و شهریار است

به گزارش خبرنگار مهر ، رامین راستی ظهر امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل تمرین این تئاتر در تبریز اظهار داشت: محور اصلی این اثر نمایشی به دلیل روایت شدن از دیدگاه استاد شهریار، عمدتا آیین ها و آداب و رسوم آذربایجان شرقی است.

وی «خان ننه» را وفای به عهدی نسبت به آثار و دغدغه های محلی استاد شهریار دانست و گفت: در این کار مراسمی نظیر آیین های خاص عروسی، خواستگاری، تولد فرزندان، بازی های کودکان برگرفته از متن حیدربابای شهریار، در قالب داستانی شیرین روایت و نشان داده شده است.

راستی تاکید کرد: در کنار نمایش مسائل فولکلور و بومی، زبان بازیگران نیز آذری و با لهجه اهالی خشکناب به عنوان روستای زادگاه استاد شهریار بوده و پوشش ها نیز کاملا محلی و منطبق بر نوع لباس های مورد استفاده مردم این روستا در آن دوره طراحی شده است.

این هنرمند استانی با اشاره به دیگر نمادهای بومی استفاده شده در این کار نمایشی یادآور شد: استفاده از موسیقی اصیل آذربایجان شرقی به همراه ساز و آوازهای محلی در هر رسم و آیین و همچنین نمایش اعتقادات مذهبی مردم آذربایجان شرقی از دیگر نمادهای تصویری «خان ننه» به شمار می رود.

وی تصریح کرد: با توجه به در معرض فراموشی تدریجی قرار گرفتن برخی از جلوه های آیینی و بومی استان، این سازمان هنرمندان تئاتر را برای نگارش متن های قوی با مضامین آیین های سنتی و در نتیجه کمک به حفظ و احیای این رسوم ترغیب کرد.

نمایش «خان ننه» به کارگردانی رامین راستی و با حضور 50 تن از هنرمندان و بازیگران برجسته و توانای استان، کاری از گروه کسری است که اجرای آن از روز 17 اردیبهشت در تالار اصلی خانه تئاتر تبریز آغاز شده و تا تاریخ 31 اردیبهشت ( پایان هفته میراث فرهنگی ) به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.

این نمایش، اثری برگرفته از اشعار ماندگار استاد محمدحسین شهریار است که با حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز به روی صحنه رفته است.