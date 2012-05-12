تبلیغات اسلامی گسترده ترین شبکه قرآنی مردمی را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخلو در همایش سراسری مسئولین و کارشناسان دارالقرآن کریم ادارات کل تبلیغات اسلامی کشور که قبل از ظهر شنبه در مشهد برگزار شد، اظهارکرد: نزدیک به چهار هزار مدرسه قرآنی در کشور در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه تبلیغات اسلامی در عرصه قرآنی کشور پیشکسوت ترین نهاد است از تدوین و ابلاغ سند راهبردی قرآنی به سازمان های تبلیغات اسلامی کشور خبر داد.

وی افزود: این سند سیاست های راهبردی و چشم انداز فعالیت های قرآنی تبلیغات را تبیین و مشخص کرده است.

قره شیخلو گفت: ماه آینده سازمان دارالقرآن کریم وارد دهمین سال فعالیت خودش می شود که حاصل یک دهه تلاش آن بهره مند شدن 6 میلیون نفر از برنامه های آموزشی نظیر مفاهیم و تفسیر قرآن در سراسر کشور است.

وی با اشاره به برنامه های نظارتی این سازمان در طی دوران فعالیت اظهارکرد: تا کنون 206 هزار جزء قرآن توسط این سازمان تصحیح و 3 هزار 200 مجوز نیز برای چاپ و نشر 50 میلیون قرآن صادر کرده است.

وی دو میلیون و 300 هزار جلد کتاب آموزشی، کمک نقدی سه و نیم میلیارد تومانی به موسسات قرآنی و حمایت برنامه ای را از جمله فعالیت های این سازمان برشمرد.

وی عنوان کرد: طی شش سال گذشته 16 هزار و 722 نفر در آزمون های حفظ سازمان شرکت کرده اند، که از این میان 1600 نفر موفق به کسب مدرک تخصصی در رشته های ختلف حفظ شده اند.

قره شیخلو با اشاره به برگزاری 20 کارگاه مهارت زندگی در طی دو سال گذشته بیان کرد: تغییر رفتار و افکار مردم در حوزه قرآن از اهداف سازمان است که با توجه به رویکرد تربیتی دارالقرآن کریم همیشه مدنظر قرار دارد.

وی با اشاره به فعالیت 300 کارشناس امور قرآنی در کشور افزود: این تعداد به زودی به 460 نفر افزایش پیدا می کند.