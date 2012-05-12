گوشتهای فاقد تایید دامپزشکی را نخورید/ مرگ 2 هموطن

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گویا در تشریح موارد ابتلاء به بیماری تب کریمه کنگو در استان خراسان رضوی اظهار داشت: تاکنون 6 مورد ابتلا به این بیماری در این استان گزارش شده است که متاسفانه 2 نفر از این افراد به دلیل شدت بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

وی گفت: اولین مورد گزارش شده مربوط به یک کارگر کشتارگاه بوده است که حدود 10 روز پیش با علائم بیماری در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بستری شد.

گویا ادامه داد: این بیمار قبل از مراجعه به بیمارستان امام رضا به یک کلینیک خصوصی مراجعه می‌کند که در آنجا نیز یک پرستار در حین تزریق سرم به بیمار، با خون وی تماس پیدا می‌کند و به بیماری مبتلا می‌شود.

وی افزود: این بیمار پس از مراجعه به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بلافاصله تحت مراقبت‌های درمانی قرار گرفت ولی به دلیل شدت بیماری، ظرف 8 ساعت پس از مراجعه فوت کرد.

گویا گفت: در بیمارستان امام رضا (ع) نیز یک نیروی خدماتی، یک پرستار و یک انترن در تماس مستقیم با بیمار بودند که از همان ابتدا تحت مراقبت‌های ویژه قرار می‌گیرند ولی متاسفانه انترن بیمارستان به دلیل شدت این بیماری جان خود را از دست می‌دهد.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر 2 پرستار یاد شده، فرزند بیمار و یک نیروی خدماتی در بیمارستان امام رضا (ع) تحت مراقبتهای ویژه قرار دارند و تمامی اقدامات درمانی لازم بر روی آنها انجام شده است و حال همه آنها رضایتبخش است.

وی در ادامه با بیان اینکه تب کریمه کنگو یک عفونت ویروسی است که به شدت واگیردار است، گفت: این بیماری از طریق تماس با حیوان آلوده و در هنگام ذبح حیوان و تماس با امعاء و احشاء حیوان آلوده در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی به انسان منتقل می‌شود.

گویا افزود: همچنین این بیماری از طریق گزش کنه‌ای که روی بدن دام بیمار وجود دارد، قابل انتقال به انسان است و در صورت ابتلا انسان به این بیماری، دیگر افرادی که در حین مراقبت درمانی با خون و ترشحات بدن فرد بیمار در تماس باشند و نکات بهداشتی را رعایت نکرده باشند، ممکن است به این بیماری مبتلا شوند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریها در تشریح علائم بیماری تب کریمه کنگو گفت: این بیماری در ابتدا ممکن است با یک بیماری سرماخوردگی ساده اشتباه گرفته ‌شود و تب، سردرد، تهوع و استفراغ، درد بدن و علائم گوارشی از دیگر علائم ابتلای به این بیماری است.

وی افزود: بعد از چند روز بیمار دچار خونریزی از بینی، لثه، دستگاه گوارشی و دستگاه تناسلی می‌شود و بیمار خونریزی زیرپوستی پیدا می‌کند که در این موقع، وضعیت بیمار بحرانی است و حتی با انجام اقدامات درمانی، بیمار ممکن است جان خود را از دست دهد.

گویا در ادامه با تاکید بر اینکه دامهای مبتلا به تب کریمه کنگو هیچ نشان و علامتی از بیماری ندارند، از هموطنان خواست به هیچ وجه دام‌هایی که مهر تایید سازمان دامپزشکی را ندارند، خریداری نکنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریها با اشاره به ابتلا 6 نفر از هموطنان در استان خراسان رضوی به این بیماری و فوت 2 نفر از آنان گفت: تمامی گزارشها و مراتب به سازمان دامپزشکی اعلام شده است که منشاء دام‌های آلوده مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند و نتیجه، در اسرع وقت اطلاع‌رسانی شود.

گویا در ادامه آمار مبتلایان به این بیماری در سراسر کشور را 13 نفر اعلام کرد و گفت: 6 نفر از این موارد در استان خراسان رضوی بوده‌اند که 2 نفر از آنان فوت کرده‌اند. 7 مورد ابتلا نیز قبلا در استان سیستان و بلوچستان گزارش شده بود که همگی مورد درمان قرار گرفته‌اند و کاملا بهبود یافته‌اند.